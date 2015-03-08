البث الحي
منوعات

قائد قوات الأمن الخاص يرفض تنفيذ قرار الرئيس اليمنى بإقالته

7/3/2015

رفض العميد عبد الحافظ السقاف قرار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بإقالته من قيادة قوات الأمن الخاصة "الأمن المركزى" فى عدن وتعيين العميد ثابت جواس بدلا منه.


وأوضح مصدر في لجنة الوساطة التى كانت تحاول اقناع السقاف بقبول الاستقالة، أنها وصلت إلى طريق مسدود، وأن السقاف رفض تنفيذ القرار.

وقال شهود عيان إن عددا من أفراد قوات الأمن الخاصة بعدن قاموا بقطع الطريق ومنعوا السيارات من المرور في شوارع تحيط بمعسكر الأمن المركزى، وسط تخوف من اندلاع مواجهات فى الوقت الذى عززت فيه قوات الحماية الرئاسية وعناصر اللجان الشعبية من تواجدها في محيط القصر الجمهورى بمدينه عدن .

وبدأت عدد من الأسر التى تسكن محيط معسكر قوات الأمن الخاصة بعدن في مغادرة منازلها خوفا من حدوث اشتباكات بعد رفض السقاف الإقالة.

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)