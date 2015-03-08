"علماء المسلمين" يُنصِف المرأة ويطالب باحترام تنوع الشعوب

لم تعلم نساء نيويورك عندما خرجن للاحتجاج بشوارع العاصمة في عام 1856، اعتراضا على الظروف غير الإنسانية في العمل وقامت الشرطة بمواجهتهن بقسوة وعنف، ليتحول يوم الثامن من مارس إلى اليوم العالمي للمرأة، أن يأتي العام 2015 وتظل هناك نساء، نتيجة الفقر والطلاق، يعملن في مهن خصصت تحديدًا للرجال ويتعرضن للعنف والقهر والتهميش، على الرغم من ازدياد عدد المنظمات التي تتشدق كل يوم بالمساواة وحرية المرأة.

بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

وطالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأمم المتحدة باحترام التنوع الديني، والقيم الإسلامية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وغيرهما، مؤكدً على تكريم الإسلام للمرأة ومساواتها مع شقيقها الرجل في الكرامة الإنسانية، كما أكد على التكامل والتمايز بينهما المهام داخل الأسرة والمجتمع.

وفي بيانه حول الإعلان السياسي المطروح في الجلسة 59 للجنة مركز المرأة المنعقدة في الأمم المتحدة، طالب الاتحاد الدول الإسلامية بموقف موحد حول هذه الوثائق، يحترم المرجعية الدينية والثقافية لشعوب العالم الإسلامي، ويحمل الأنظمة والوفود المشاركة المسؤولية الكاملة، أمام الله، وأمام الشعوب، عن هذه الوثائق.

ويؤكد الاتحاد في بيانه على تكريم الإسلام للمرأة ومساواتها مع شقيقها الرجل في الكرامة الإنسانية وأن ميزان الأفضلية بين الرجل والمرأة هو التقوى "إن أكرمكم عند الله أتقاكم".

فقد أولى الإسلام ومنذ فجر الدعوة عناية خاصة بحقوق المرأة، في إطار التكامل والتوازن، وتوزيع الأدوار، لتحقيق الخير والسعادة والانسجام داخل الأسرة التي هي النواة للمجتمع السعيد، كما يؤكد على التكامل والتمايز بين الرجل والمرأة في المهام داخل الأسرة والمجتمع، والذي من شأنه تحقيق النهوض والتقدم للأمة بكافة شرائحها.

ويرى أن تحقيق العدالة، ومنح الحقوق الطبيعية للمرأة هو إضافة حقيقية للمجتمع، الذي يتكون من عنصرين أساسيين هما "الذكر والأنثى"، وقد سبق إلى ذلك الإسلام سبقا بعيداً، ودعا إليه في الكثير من تشريعاته ونظمه، وقرن ذلك باستثارة الوازع الديني والقيمي في المجتمع، ناقلاً هذه الممارسات من حدود النظريات إلى واقع التطبيق، ومن دائرة الآداب إلى حيز التشريع، ومن نظرة الفضائل إلى إلزامية الحقوق.

ويلاحظ الاتحاد منذ فترة، أن المؤتمرات الأممية التي تعقد بدعاوى الحفاظ على حقوق المرأة ونيل حريتها: تتجه في كثير من الأحيان إلى ما يؤدي إلى تفكيك الأسرة، والإضرار بها، غير مهتمة بالتنوع الديني والثقافي والقيمي للأمم والشعوب المختلفة، وأن القائمين على هذه المؤتمرات يمارسون الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الحكومات الإسلامية للتوقيع عليها، والالتزام بالتطبيق الكامل لها، مع أنها تتعارض في الكثير من مضامينها مع عقيدة شعوبها وقيمها وشرائعها الإسلامية العظيمة.

وسيطرح في الجلسة (59) للجنة مركز المرأة التي ستعقد في الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة 9-20 مارس، إعلان سياسي Political Declaration يحمل المزيد من الضغوط، والمزيد من الإلزام بالتعهد بالتطبيق الكامل لاتفاقية سيداو، ووثيقة بكين، وما تلاها من وثائق وإعلانات سياسية تؤكد عليها.

وتعود جذور "يوم المرأة العالمي" إلى القرن التاسع عشر في الفترة الصناعية في أمريكا وأوروبا، مع اتساع ظاهرة الحركات العمالية والنقابية ردًا على استغلال أصحاب رؤوس الأموال هناك، ولم يقتصر دور وهدف هذه الحركات على تحسين ظروف العمل وأوضاع العاملين الأدبية والمالية.

وكان للمظاهرات دور مهم في طرح "مشكلة المرأة العاملة" وكانت المظاهرة الأولى للعاملات في نيويورك في1857 إذ خرجت عاملات النسيج احتجاجًا على ظروف عملهن، وبعد خمسين عامًا، في 8 مارس 1908 خرجت ما يقرب من خمسة عشر ألف عاملة بمسيرة في نيويورك يطالبن بتخفيض ساعات العمل ورفع قيمة المعاش ووقف تشغيل الأطفال وحق الاقتراع.

وكان شعار هذه المظاهرة "خبز وورود" وتزايدت ظاهرة الحركات الاحتجاجية النسائية في أمريكا وأوروبا، وكانت أول إشارة رسمية ليوم المرأة العالمي قد ظهرت بمظاهرة نظمتها ناشطات اشتراكيات مطالبات بالحق في التصويت في 28 فبراير1909.

وفي المؤتمر النسائي العالمي في كوبنهاجن عام 1910 طالبت إحدى الألمانيات باستلهام التجربة الأمريكية وتخصيص يوم عالمي للمرأة، وتم الاحتفال لأول مرة به في 19مارس1911 ثم احتفلت به دول أخرى في توقيتات أخرى ثم أصبح الاحتفال به موحدا في العالم في 8 مارس من كل عام.