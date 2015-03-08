روسيا تدعم شرعية الرئيس اليمني هادي

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

أكد السفير الروسي في اليمن فلاديمير ديدوشكين دعم بلاده للشرعية الدستورية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وهذا أول موقف علني رسمي من جانب روسيا لتأييد الشرعية في اليمن، جاء ذلك لدى استقبال الرئيس هادي له الأحد في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية من فرعها في عدن عن السفير الروسي تأكيده أنه لا خيار أمام اليمنيين للخروج من أزمتهم إلا من خلال الحوار واستكمال العملية السياسية لتجنيب اليمن ويلات الصراع.

وقال السفير الروسي في تصريح للصحفيين عقب اللقاء "لا توجد أي شكوك لدى روسيا الاتحادية حول شرعية الرئيس هادي الدستورية والتي أكدت عليها قرارات الأمم المتحدة الأخيرة."

وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس هادي الطرق المثلى للوصول إلى حلول سريعة للأزمة في اليمن من خلال الحوار بين كافة الأطراف السياسية باعتبار الحوار السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي للأزمة في اليمن.

وأشاد الرئيس هادي بالدعم الروسي والجهود التي تبذلها روسيا مع مختلف الأطراف التي تسعى للحفاظ على الشرعية الدستورية بصفتها إحدى الدول الراعية للمبادرة الخليجية في سبيل إخراج اليمن من أزمته الراهنة مؤكدا على أهمية مواصلة الحوار واستكمال العملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

في سياق متصل التقى الرئيس عبد ربه منصور هادي الأحد في عدن سفير جمهورية جيبوتي محمد ظهر حرسي. وأكد السفير أن قيادة جيبوتي لن تكون إلا مع الشرعية الدستورية لليمن ممثلة بالرئيس هادي وجدد وقوف بلاده مع وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

ويحظى هادي بدعم دولي في مواجهة الحوثيين الذين أصدروا في السادس من فبراير شباط "إعلانا دستوريا" حلوا بموجبه البرلمان وقرروا إقامة مجلس وطني ومجلس رئاسي.

كما يسعى هادي لإنشاء مركز منافس للسلطة في عدن التي أعلن يوم السبت أنها ستصبح عاصمة مؤقتة لليمن بدعم وحدات من الجيش موالية له والقبائل رغم أن كثيرين من أعضاء حكومته بمن فيهم رئيس الوزراء خالد بحاح لا يزالون قيد الإقامة الجبرية في صنعاء.