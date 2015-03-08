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جيش الإنقاذ يكشف سر" الفستان "المحير

8/3/2015
 لغز الفستان المحير تحله حملة جيش الإنقاذ

بعد أسبوع من الجدل الذي أثاره لون الفستان الشهير على صفحات التواصل الاجتماعي، تأتي ذكرى اليوم العالمي للمرأة لتحل لغز هذا الفستان
حيث كشفت جمعية "جيش الإنقاذ ـ TAS" وهي جمعية تهتم بشؤون المرأة في جنوب أفريقيا عن تبنيها حملة لوقف العنف ضد المرأة.
وأثارت حملة “لون الفستان” حالة من الجدل الواسع عبر  وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي لمعرفة لون الفستان الذي تباينت الآراء حوله، هل هو أزرق وأسود أم أبيض وذهبي؟
وقال المتحدث باسم الجمعية إن الإعلان تم تصميمه من قبل وكالة إيرلندا  دافنبورت في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وذكر، في تصريحات صحفية، أنه لم يكن يتوقع ردة الفعل الواسعة على الحملة، وقال إن الإعلان يقوم بإظهار امرأة تعاني من كدمات وترتدي ثوبا أبيض به خطوط ذهبية ، والهدف منها توجيه رسالة قوية ضد العنف المنزلي ، وتابع أن هناك واحدة من كل 6 نساء ضحية من ضحايا العنف.

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