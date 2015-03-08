توقعات بزيادة أسعار النفط بعد تراجع المنصات الأمريكية

منصات البترول الامريكية (رويترز )

يواصل عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجعه للأسبوع الثالث عشر على التوالي، ما يدعم التوقعات بأن أسعار النفط ربما تواصل الارتفاع خلال النصف الثاني من العام، رغم زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط.

وبحسب شركة بيكر هيوز، فإن عدد المنصات النفطية التي توقفت عن العمل بلغ 922 منصة حتى نهاية يوم (الجمعة) أمس الأول.



وينظر محللون إلى الأرقام التي أعلنت عنها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حول ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى أعلى مستوياته في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، على أساس أنه نتيجة طبيعية لتواصل إنتاج الآبار الرئيسية للنفط الصخري في مناطق تكساس، ولكن زيادة عدد المنصات المتوقفة عن العمل ستقود تدريجياً إلى انخفاض إنتاج النفط الصخري في النصف الثاني من العام.

وحسب شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية في تقريرها الأخير الصادر يوم الجمعة أول من أمس، فإن 75 منصة تنقيب عن النفط والغاز قد توقفت عن العمل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يرفع إجمالي عدد المنصات التي توقفت عن العمل في أمريكا منذ بداية تدهور أسعار النفط إلى 1192 منصة.

وأضافت شركة بيكر هيوز التي تعد كبرى شركات الهندسة النفطية وحفريات الآبار، أن 64 منصة تنقيب عن النفط قد توقفت ليصل إجمالي عدد منصات حفر الآبار النفطية إلى 922 منصة. ويعد عدد المنصات النفطية العاملة بذلك الأقل في أمريكا منذ أبريل/نيسان عام 2011. وعلى صعيد منصات الغاز الطبيعي، خرجت 6 منصات تنقيب عن الغاز الطبيعي خلال الأسبوع الحالي.

ويستخدم عدد منصات التنقيب في إيضاح مدى القدرات الإنتاجية لصناعة الطاقة في الولايات المتحدة، في ظل طفرة النفط الصخري ووفرة الإمدادات العالمية.

ويذكر أن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام انخفضت في ختام تعاملات يوم الجمعة؛ بسبب صعود الدولار الذي يعد العملة الرسمية التي تباع وتشترى بها الخامات. وذلك حسب وكالة رويترز.

ويرفع سعر صرف الدولار أسعار النفط بالنسبة لمشترين بالعملات الأخرى. وقفز سعر الدولار إلى أعلى مستوى له في 11عاما ونصفا؛ مقابل سلة العملات الرئيسية في تعاملات يوم الجمعة.



وبنهاية التعاملات انخفض سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت عند التسوية 75 سنتاً أو 1.24% إلى 59.73 دولارا للبرميل. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط عند التسوية 1.15 دولار أو 2.27 % إلى 49.61 دولاراً للبرميل.