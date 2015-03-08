القوات العراقية وميليشيا الحشد الشعبي تتقدم نحو تكريت

قوات عراقية تتقدم نحو بلدة صلاح الدين

قال مسؤولون أمنيون إن قوات الأمن العراقية ومليشيات الحشد الشعبي التي تقاتل تنظيم الدولة سيطرت على وسط بلدة على المشارف الجنوبية لمدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين يوم الأحد. وأضاف المسؤولون أن الجيش وأفراد الجماعات المسلحة ما زالوا يكافحون من خلال إرسال مزيد من القوات وخوض معارك شرسة لطرد مقاتلي التنظيم المحتمين بالمباني في الجزء الغربي من بلدة الدور.

في غضون ذلك نظم الوقف السني في العراق في مقره وقفة تضامنية لمساندة قوات الأمن في حربها ضد تنظيم الدولة.

في السياق نفسه قال قادة عسكريون إن الجيش والجماعات ووحدات الحشد الشعبي بدأوا هجوما آخر في وقت متأخر يوم السبت لاقتحام وسط الدور. وبحلول يوم الأحد نجحوا في الاستيلاء على المنطقة المركزية التي تقع بها المقار الحكومية لكن مقاتلي التنظيم ما زالوا يسيطرون على مواقع في الغرب.

وقال أحمد الياسري وهو قائد في الحشد الشعبي يقاتل في الدور إن قناصة تنظيم الدولة ما زالوا "يستهدفون قواتنا" من بعض المباني المرتفعة. واضاف أن من المنتظر أن تنجح طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش في التغلب عليهم مساء يوم الاحد.

وكان مصادر أمنية في محافظة الأنبار، غربي العراق، قالت إن الجيش العراقي، مدعوماً بمسلحين من العشائر والصحوات ومليشيا الحشد الشعبي، استعاد السيطرة على معظم أرجاء ناحية البغدادي من يد تنظيم الدولة، في ظل غطاء جوي كثيف من طائرات التحالف.

ويسابق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الزمن لانتزاع نصر سريع في تكريت على طريقة ما حدث في ديالى، خشية اصطدام الجيش وحلفائه بنموذج مدينة الفلوجة التي ما تزال معركتها في العام 2004 ماثلة في الأذهان.