العراق يدعو لاستخدام القوة الجوية لحماية المناطق الأثرية

تنظيم الدولة وهو يحطم تماثيل بمتحف نينوى بالعراق

حث العراق التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة الأحد على استخدام القوة الجوية لحماية الآثار في البلاد من مقاتلي تنظيم الدولة الذين قاموا بنهب وتدمير بعض من أعظم الكنوز الأثرية في العالم.

وقال مصدر عراقي إن التحالف الذي نفذ 2800 غارة جوية ضد مواقع تنظيم الدولة في العراق وسوريا منذ أغسطس آب لا يفعل ما يكفي لإنقاذ التراث الحضاري العراقي الذي لا يقدر بثمن.

وقال مسؤولون إن مقاتلي التنظيم هاجموا مدينة الحضر الأثرية في شمال العراق التي تعود إلى ألفي عام يوم السبت بالجرافات بعد أيام من الهجوم على مدينة نمرود الآشورية القديمة. كما أظهرت لقطات فيديو لعناصر من التنظيم وهم يحطمون تماثيل ومنحوتات في متحف بالموصل.

وأثارت مثل هذه الأعمال إدانة عالمية حيث وصفت الأمم المتحدة تدمير الإرث التاريخي العراقي الثري بأنه جريمة حرب. لكن الاحتجاجات لم توقف عمليات التخريب.

وقال وزير السياحة والآثار العراقي عادل الشرشاب إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يمكنه وضع حد لعمليات النهب.

وأضاف الشرشاب للصحفين أن العراقيين لا يملكون مجالهم الجوي بل التحالف هو الذي يسيطر عليه داعيا المجتمع الدولي والتحالف إلى زيادة الضربات الجوية واستهداف "الارهابيين" اينما وجدوا.

وقال الشرشاب ورئيس الهيئة العامة للآثار والتراث قيس حسين رشيد إن السلطات العراقية مازالت تحاول تقييم مدى الضرر الذي لحق بآثار الحضر ونينوى.