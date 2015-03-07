جيش الفلبين يقتل 14 مسلحا إسلاميا والهجوم مستمر

الجيش طلب تمديد الهجوم 3 أيام حتى يحقق هدفه (Getty)

قتل جنود فلبينيون 14 مسلحا إسلاميا في معركة أثناء الليل للسيطرة على موقع للمسلحين في الجنوب، حسبما أكده متحدث باسم الجيش الفلبيني اليوم (السبت) بينما ارتفع عدد المشردين بسبب الهجوم العسكري إلى 80 ألف شخص.

وقال هارولد كابونوك المتحدث باسم الجيش إن 13 جنديا أصيبوا في الاشتباكات أثناء الليل.

وكان الجيش قد شن هجوما بريا وجويا على جماعة مقاتلي حرية بانجسامورو الإسلامية، وهي جماعة صغيرة انشقت عن أكبر ميليشيا إسلامية في مينداناو بعد مقتل 44 من قوات الشرطة الخاصة في يناير الماضي.

وقال الجيش إن 3 قواعد للمسلحين الإسلاميين من بينها مصنع للعبوات الناسفة صودرت حتى اليوم (السبت) على جزيرة مينداناو الجنوبية بالقرب من المكان، الذي قتل فيه 44 من أفراد القوات الخاصة أثناء مهمة سرية لاعتقال صانع قنابل ماليزي، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإرشاد عنه.

جدير بالذكر أن السلطات الفلبينية تواجه المسلحين الإسلاميين في جنوبها منذ عقود، وأحيت المفاوضات مع أكبر جماعة لهم الآمال في السلام، لكن الاشتباكات مع الفصائل الأصغر مازالت تندلع بانتظام.

وناشد مسؤولون محليون وقف القتال، غير أن الجيش طلب تمديد الهجوم 3 أيام حتى يحقق هدفه.