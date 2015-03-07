الإعدام شنقا بحق المتهم بإلقاء أطفال في الإسكندرية

دار القضاء العالي في القاهرة – أرشيف

نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام نهائي يصدر بحق محمود حسن رمضان المدان خلال أحداث العنف، التي تلت إعلان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013، حسبما أكدته وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت.

وجاء في بيان وزارة الداخلية "تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عقب استنفاد جميع مراحل التقاضي حيث أصبحت نهائية وواجبة النفاذ. قام قطاع مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً على المدعو محمود حسن رمضان عبد النبي".

وكانت محكمة النقض، التي تعد أعلى محكمة مدنية في مصر قد أيدت في فبراير الماضي حكم الإعدام الصادر بحق رمضان ليصبح حكما باتا ونهائيا.

كما أيدت المحكمة أيضا، أحكاما بالسجن تتراوح بين السجن المشدد والسجن المؤبد على 57 متهما آخرين في القضية نفسها، موجهة للمدانين اتهامات عديدة من بينها قتل 4 والشروع في قتل 8 آخرين.