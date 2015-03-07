البث الحي
منوعات

الإعدام شنقا بحق المتهم بإلقاء أطفال في الإسكندرية

7/3/2015

دار القضاء العالي في القاهرة – أرشيف

نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام نهائي يصدر بحق محمود حسن رمضان المدان خلال أحداث العنف، التي تلت إعلان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013، حسبما أكدته وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت.

وجاء في بيان وزارة الداخلية "تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عقب استنفاد جميع مراحل التقاضي حيث أصبحت نهائية وواجبة النفاذ. قام قطاع مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً على المدعو محمود حسن رمضان عبد النبي".

وكانت محكمة النقض، التي تعد أعلى محكمة مدنية في مصر قد أيدت في فبراير الماضي حكم الإعدام الصادر بحق رمضان ليصبح حكما باتا ونهائيا.

كما أيدت المحكمة أيضا، أحكاما بالسجن تتراوح بين السجن المشدد والسجن المؤبد على 57 متهما آخرين في القضية نفسها، موجهة للمدانين اتهامات عديدة من بينها قتل 4 والشروع في قتل 8 آخرين.

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

أول تعليق إماراتي على جهود الكويت لإتمام المصالحة الخليجية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش