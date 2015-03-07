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اعتقال اثنين من المشتبه بهم في مقتل نيمتسوف

7/3/2015

المعارض الروسي البارز بوريس نيمتسوف – أرشيف

ألقت السلطات الروسية القبض على اثنين من المشتبه بهم فيما يتعلق بمقتل المعارض الروسي البارز، حسب ما نقله التلفزيون الرسمي الروسي اليوم (السبت) عن رئيس جهاز الأمن الاتحادي ألكسندر بورتنيكوف.

وأضاف بورتنيكوف في تسجيل فيديو بث على موقع التلفزيون الروسي على الإنترنت أن العمل، الذي أنجز أسفر عن اعتقال اثنين من المشتبه في ضلوعهم في هذه الجريمة اليوم وهما جوباشيف أنزور ودادييف زور.

ولم يذكر رئيس جهاز الأمن الاتحادي المزيد من التفاصيل عن المشتبه بهما، إلا أن مصادر صحفية نقلت عن بورتنيكوف قوله إن الرجلين من القوقاز.

وأضاف بورتنيكوف للتلفزيون الرسمي الروسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ بالاعتقال، وأن التحقيقات مازالت مستمرة.

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