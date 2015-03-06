7 وفيات و24 مصابا في اصطدام قطار بحافلة

صورة أرشيفية لحادث قطار

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية المصرية وفاة 7 أشخاص وإصابة 24 جراء حادث سير وقع الجمعة بين أحد القطارات وأتوبيس رحلات مدرسية بطريق (مصر – الإسماعيلية الصحراوي).

وقال المصدر – إنه تم نقل المصابين إلى المركز الطبي العالمي , مشيرا إلى أنه من بينهم 7 حالات خطرة تم حجزها بغرف العناية المركزة, فيما يتم إسعاف الـ 17 الأخرين بأقسام الاستقبال.

وقال المصدر إنه أثناء عبور أتوبيس الرحلات المدرسية القادم من محافظة الغربية في رحلة للأطفال وعند أحد المزلقانات بالقرب من مدينة الشروق اصطدم به أحد القطارات ما أدى إلى وقوع الحادث وسقوط الضحايا الذين من بينهم سائق الأتوبيس ويدعى رامي عدلي وأربعة أطفال بالإضافة إلى اثنين من المدرسين.

وأوضح المصدر الأمني أنه فور وقوع الحادث انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الإنقاذ لمحاولة إنقاذ الضحايا ورفع أثار الحادث من على الطريق.

من جانبه, قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة, إن حادث التصادم أسفر بالفعل حتى الآن عن مصرع 7 أفراد وإصابة 24 تم نقلهم إلى المركز الطبي العالمي.

وأضاف عبد الغفار – أن هناك 7 حالات حرجة ضمن المصابين وتم إدخالها العناية المركزة, مشيرا إلى وجود 17 مصابا يتم التعامل معهم فى أقسام الاستقبال.

كان المهندس هاني ضاحي وزير النقل قد تفقد موقع حادث اصطدام قطار بأتوبيس أطفال بقطار بمدينة الشروق بعد أن عبر الأوتوبيس من معبر غير قانوني .