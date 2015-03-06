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وسطاء: تأجيل محادثات السلام بجنوب السودان

6/3/2015

سيلفا كير – رئيس جنوب السودان

قال وسطاء إن محادثات السلام بين حكومة جنوب السودان والمتمردين تأجلت اليوم الجمعة دون تحديد موعد للاجتماع المقبل ، وأضاف  الوسطاء أن الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق افريقيا (إيجاد) التي تنظم المحادثات ستصدر بيانا في وقت لاحق من الجمعة.

وأمس الخميس قال الوسيط إنه تم تمديد المحادثات حتى الجمعة ليتسنى للجانبين وضع اللمسات النهائية على تفاصيل اتفاق لاقتسام السلطة.

وقالت مصادر وتقرير للاتحاد الافريقي إنه  لم يعلن رسميا بعد أن الاتحاد يدعو الى حظر مشاركة سيلفا كير و ريك مشار في حكومة انتقالية ووضع جنوب السودان تحت سيطرة الاتحاد

وكان قتال قد اندلع في ديسمبر كانون الأول 2013 بعد خلاف سياسي دفع الرئيس سلفا كير لإقالة ريك مشار من منصب نائب الرئيس.

وأودى هذا القتال بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وأجبر ما يزيد على 1.5 مليون على النزوح عن ديارهم. وتفجر الصراع أسباب عرقية تعود لما قبل الانفصال عن السودان.

 

 

 

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