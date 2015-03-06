وسائل إعلام: مقتل القائد العسكري العام لجبهة النصرة

بعض مقاتلي جبهة النصرة ـ أرشيف

قالت وسائل اعلام حكومية سورية إن قوات الأسد نفذت عملية أسفرت عن مقتل القائد العسكري العام لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الخميس في شمال غرب البلاد.

وقتل أبو همام الشامي في انفجار استهدف اجتماعا لقادة جبهة النصرة في محافظة إدلب. وقالت مصادر من المعارضة إن 3 قياديين في الجبهة على الأقل قتلوا في الانفجار.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مراسلها قوله إن "أبو همام" قتل مع "عدد من متزعمي التنظيم خلال عملية جرت في الهبيط بريف إدلب" بينما ذكرت مصادر المعارضة أن الاجتماع المستهدف لقادة النصرة عقد في سلقين على بعد نحو 100 كيلومتر من الهبيط ، أما المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتابع الحرب السورية، فقد أشار إلى أن هناك أنباء متضاربة عن المكان الذي قتل فيه "أبو همام".

كما نقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش "نفذت ضربات مكثفة على أوكار وتجمعات لإرهابيي جبهة النصرة وغيرها من الجماعات الاسلامية في منطقة أبو الظهور الواقعة إلى الشمال الشرقي من الهبيط".

وفي وقت سابق ذكرت مصادر المعارضة أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قتل "أبو همام" في غارة جوية، لكن متحدثا باسم التحالف قال إنه لم ينفذ أية غارات جوية في إدلب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت جبهة النصرة قد وسعت المناطق التي تسيطر عليها في محافظة إدلب خلال الأشهر القليلة الماضية، وانتزعت السيطرة على أراض كانت تسيطر عليها جماعات معارضة سورية تلقى دعما غربيا.