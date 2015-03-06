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وزير الري المصري: الاتفاق على آلية لتشغيل "سد النهضة"

6/3/2015

سد النهضة الإثيوبي

قال وزير الموارد المائية المصري حسام مغازي الجمعة إن الدول الثلاث الرئيسة التي تتقاسم مياه نهر النيل توصلت إلي اتفاق مبدئي على آلية لتشغيل سد النهضة الإثيوبي .

وقال مغازي في ختام محادثات أجرتها وفود وزارية من الدول الثلاث في العاصمة السودانية الخرطوم إنه "تم التوصل لاتفاق مبدئي بين الدول الثلاث بخصوص المسار السياسي. وتم التوافق على الشواغل المصرية والسودانية بخصوص سد النهضة".

وأضاف أن "المباديء التي تم الاتفاق عليها تختص بنظم وآلية تشغيل سد النهضة وآلية التعاون في هذا السد"  وذكر مغازي أنه سيتم الإعلان في 9 من مارس/ آذار الجاري عن اسم الشركة الاستشارية التي ستقوم بالدراستين البيئية والمائية الخاصة بسد النهضة.

من جانبه قال وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي إن الدول الثلاث توصلت "لتوافق على المباديء التي تحكمنا في كيفية الاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الاثيوبي، والوثيقة تمثل بدء صفحة جديدة في العلاقات بين الدول الثلاث".

وقال كرتي بعد اجتماع لوزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث استمر 3 أيام إن الوثيقة سترفع إلى رؤساء الدول للموافقة عليها بشكل نهائي.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي تادروس أيدناهوم إن المباديء تمثل "بداية لفصل جديد" في العلاقات بين الدول الثلاث، ولم يتطرق الوزراء الي تفاصيل محددة في الاتفاق.

وسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بتكلفة قدرها 4 مليارات دولار سيكون الأكبر في أفريقيا، ويهدف لتوليد كهرباء رخيصة تباع إلي دول بعضها بعيد جدا عن حوض النيل مثل جنوب أفريقيا أو المغرب.

ويهدف المشروع، الذي تشيده شركة "ساليني أمبرجيلو" الإيطالية، إلى إنتاج 6000 ميجاوات من الكهرباء في منطقة عطشى للطاقة، لكن هذا السد أثار مخاوف في مصر التي تعتمد بشكل شبه حصري على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب لسكانها الذين يتزايدون بمعدل سريع.

وتخشى القاهرة أن ملء خزان المياه بالسد الجديد والذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب على مدى 3 سنوات سيخفض بشكل مؤقت تدفق النهر، وأن البخر السطحي للمياه في البحيرة الجديدة الضخمة سيخفضه بعد ذلك بشكل دائم .

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