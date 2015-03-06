فلسطيني يدهس ويطعن عدة أشخاص في القدس

أفراد من شرطة الاحتلال يتجمعون حول سيارة الفلسطيني (EPA)

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن فلسطينيا صدم بسيارته مجموعة من المارة قرب محطة للترام في القدس (الجمعة) فأصاب 4 أشخاص على الأقل.

ووقع الحادث الذي تتعامل معه الشرطة على أنه هجوم إرهابي محتمل على طريق رئيسية بالقرب من القدس الشرقية، حيث تعيش أغلبية عربية، وفي منطقة قريبة من مركز لشرطة الحدود الإسرائيلية.

وذكرت الشرطة أن السائق خرج من السيارة وحاول طعن أحد المارة، قبل أن يطلق حارس أمن عليه النار ويصيبه. ولم يصب أحد ممن صدمتهم السيارة بجروح خطيرة.

وقد قام حراس القطار الخفيف المجاور لمنطقة الحادث بمطاردة منفذ العملية وإطلاق النار صوبه، ما أدى إلى إصابته واعتقاله، ومن بين جرحى الهجوم شرطيتان للاحتلال.

من جهته قال مرسل الجزيرة في القدس "إلياس كرام" إن الشاب الفلسطيني ـ وهو من مدينة القدس ـ قام بدهس مجموعة من حرس حدود الاحتلال ثم ترجل وقام بطعن عدد من المارة يتراوح بين ثلاثة وخمسة وحاول الفرار.

وأشار إلى أن حراس القطار الخفيف "الواقع بين القدس الغربية والشطر الشرقي المحتل من المدينة" لحقوا به وأطلقوا النار عليه، ما أدى لإصابته بجروح بين المتوسطة والصعبة قبل أن يلقى القبض عليه.

كما قالت مراسلة الجزيرة نت في القدس "أسيل الجندي" إن ثلاثة جنود للاحتلال أصيبوا في عملية الدهس التي وقعت في شارع رقم 1 بالشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضح مراسلنا "إلياس كرام" أن الهجوم يأتي في ذروة استعدادات وتعزيزات أمنية لما يسمى عيد المساخر عند اليهود في مدينة القدس المحتلة وضواحيها.

يشار إلى أن القدس ومناطق فلسطينية أخرى شهدت في الآونة الأخيرة عمليات دهس وطعن، وفي هذا السياق أوضح مراسل الجزيرة أن المخابرات الإسرائيلية لا تستطيع التكهن بعمليات كهذه.