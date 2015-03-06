بدء تجارب المرحلة النهائية للقاح لعلاج الإيبولا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المرحلة الأخيرة من اختبار لقاح تجريبي لعلاج الإيبولا أنتجته شركتا "ميرك" و"نيولينك جينيتكس" ستبدأ في غينيا غدا (السبت) 7 من مارس.

وقالت المنظمة إنه وعلى الرغم من انحسار وتراجع حالات الإصابة بالوباء في دول غرب أفريقيا فإن إصرار سلطات الصحة العالمية على المضي قدما في تجارب اللقاحات سيجري اختبار عقار ثان أنتجته شركة "جلاكسو سميثكلاين" في دراسة متواصلة بعد أن أصبحت الإمدادات متوافرة.

ومنذ ظهر الوباء في ديسمبر 2013 أبلغ عن حوالي 24 ألف حالة مؤكدة أو مشتبها بها للإصابة بالإيبولا، منها حوالي 10 آلاف حالة وفاة، من بينها خمسمائة حالة من العاملين في المجال الطبي ومكافحة المرض، وهو أسوأ انتشار لوباء الإيبولا منذ اكتشافه وتشخيصه والإعلان عنه قبل حوالي 40 عاما.

وتهدف غينيا وليبيريا وسيراليون، أكثر الدول تضررا من من تفشي الإيبولا، إلى إجراء تجارب المرحلة الأخيرة من اللقاحات، فيما تعكف ليبيريا على تجربة لقاحات أنتجتها شركتا جلاكسو سميثكلاين وميرك-نيولينك ومن المتوقع ان تعلن سيراليون خططها عما قريب.

لكن الانحسار والتراجع الحاد لانتشار المرض في الآونة الأخيرة سيجعل من الصعب التأكد من فعالية اللقاحات التجريبية، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية التزامها بالمضي قدما في التجارب.

من جهتها قالت ماري-بول كيني رئيسة بحوث الإيبولا بالمنظمة "يظهر وباء الإيبولا علامات على انحساره لكننا لن نتخلى عن يقظتنا حتى يصل عدد الحالات المؤكدة إلى الصفر".