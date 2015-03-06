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"اليونسكو" يدين تدمير الآثار الآشورية في العراق

6/3/2015

تنظيم الدولة وهو يحطم الآثار بمتحف نينوى بالعراق

أدانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم /اليونسكو/، اليوم، عملية تدمير آثار نمرود الآشورية في العراق من قبل تنظيم الدولة الاسلامية ، واعتبرت المنظمة ما حدث بأنه "جريمة حرب".

وقالت مدير عام اليونسكو، ايرينا بوكوفا، في تصريحات صحفية ، "لا يمكننا البقاء صامتين"، مؤكدة أن ما وصفته بالـ "التدمير المتعمد للتراث الثقافي يشكل جريمة حرب".

ودعت  بوكوفا كل المسؤولين السياسيين والدينيين في المنطقة إلى الوقوف في وجه ما وصفته "بالهمجية الجديدة". 

يذكر أن وزارة السياحة والآثار العراقية كانت قد أعلنت أمس أن تنظيم الدولة الإسلامية  عمد إلى "تجريف" مدينة نمرود الآشورية الأثرية في شمال البلاد ، وذلك بعد نحو أسبوع من نشره شريطا مصورا يظهر تدمير آثار في مدينة الموصل.

وتقع مدينة نمرود، التي يعود تاريخها الى القرن الـ13 قبل الميلاد، عند ضفاف نهر دجلة، وعلى مسافة نحو 30 كلم جنوب الموصل.

 

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