اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا مبدئيا بشأن سد النهضة

تعتمد مصر بشكل شبه حصري على مياه النيل (أرشيف-EPA)

قال وزير الموارد المائية المصري حسام مغازي في وقت مبكر الجمعة إن الدول الثلاث الرئيسة التي تتقاسم مياه المجرى الغربي لنهر النيل توصلت إلى اتفاق مبدئي على آلية لتشغيل سد النهضة.

وسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بتكلفة قدرها 4 مليارات دولار سيكون الأكبر في أفريقيا ويهدف إلى توليد كهرباء رخيصة تباع إلى دول بعضها بعيدة جدا عن حوض النيل مثل جنوب أفريقيا والمغرب.

ويهدف المشروع الذي تشيده شركة ساليني إمبرجيلو الإيطالية إلى إنتاج ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء لمنطقة متعطشة للطاقة.

لكنه أثار مخاوف في مصر التي تعتمد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل في الزراعة والصناعة والشرب لسكانها الذين يتزايدون بمعدل سريع.

وقال مغازي في ختام محادثات أجرتها وفود وزارية من الدول الثلاث في العاصمة السودانية الخرطوم "تم التوصل لاتفاق مبدئي بين البلدان الثلاثة بخصوص المسار السياسى، كما تم التوافق على المخاوف والمحاذير المصرية والسودانية بخصوص سد النهضة".

وأضاف "المبادئ التي تم الاتفاق عليها تختص بنظم وآلية تشغيل سد النهضة وآلية التعاون فى هذا السد".

وتابع مغازي أنه سيتم الإعلان في 9 من مارس الجارى عن اسم الشركة الاستشارية التى ستقوم بالدراستين البيئية والمائية الخاصة بالسد الإثيوبي.

من جهته قال وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي إن الدول الثلاث توصلت "لتوافق على المبادئ التى تحكمنا فى كيفية الاستفادة من حوض النيل الشرقى وسد النهضة الإثيوبى، وهذه الوثيقة تمثل بدء صفحة جديدة فى العلاقات بين الدول الثلاث".

وقال كرتي بعد اجتماع لوزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث استمر ثلاثة أيام إن الوثيقة سترفع إلى رؤساء الدول للموافقة عليها بشكل نهائي.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي تادروس أيدناهوم إن المبادئ تمثل? ?"بداية لفصل جديد" فى العلاقات بين البلدان الثلاثة.

ولم يتطرق الوزراء إلى تفاصيل محددة بشأن هذا الاتفاق.

وتخشى القاهرة من أن ملء خزان المياه بالسد الجديد والذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب على مدى ثلاث سنوات سيخفض بشكل مؤقت تدفق النهر وأن البخر السطحي للمياه في البحيرة الجديدة الضخمة سيؤدي لانخفاض حصة مصر من المياه بعد ذلك بشكل دائم.