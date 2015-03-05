نيويورك تعتمد عطلتي عيدي الأضحى والفطر رسميا بالمدارس

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دو بلاسيو الأربعاء أن المدارس الحكومة في المدينة ستستفيد من يومي عطلة إضافيين لأعياد المسلمين اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة، مستجيبا بذلك لوعد أطلقه أثناء الحملة الانتخابية

.وفي 24 سبتمبر المقبل، ستقفل المدارس الحكومية في نيويورك بمناسبة عيد الأضحى. واعتبارا من صيف 2016، ستقفل المدارس أيضا بمناسبة عيد الفطر، كما أوضح رئيس البلدية. وتقفل هذه المدارس بمناسبة عدة أعياد يهودية ومسيحية.

ورحب رئيس البلدية بالقرار في بيان وقال “كنا تعهدنا حيال العائلات بتغيير الجدول الزمني المدرسي لنعكس قوة وتنوع مدينتنا. وهكذا فانه لم يعد على مئات الاف العائلات المسلمة ان تختار بين التعطيل ايام الاعياد التي تحتفل بها طائفتهم او الذهاب الى المدرسة