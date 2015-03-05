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كيري: لن نحول أعيننا عن أنشطة إيران في المنطقة

5/3/2015

وزير الخارجية جون كيري ونظيره سعود الفيصل

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع العاهل السعودي الملك سلمان ومع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض الخميس لإجراء محادثات بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها تطورات المحادثات النووية مع ايران .

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي  شدد كيري جون كيري على أن الشراكة الأمريكية مع دول الخليج ضرورية لمواجهة التحديات المشتركة كما أشار إلى أن الادارة الامريكية مستمرة في الاتصال المباشر مع دول الخليج بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

في الشأن الايراني أشار كيري أن الولايات المتحدة  الأمريكية سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، و أضاف  " لن نحول أعيننا عن أنشطة  إيران في المنطقة بما فيها سوريا و اليمن.

في سياق أخر جون كيري: الأولوية الكبرى للسياسة الأمريكية هي هزيمة تنظيم الدولة من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.

من جانبه  قال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أن المسألة النووية أحد الملفات التي ناقشناها بشأن إيران وهناك ملفات أخرى عديدة، كما أضاف الفيصل أن المحادثات شملت جهود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وتنظيم الدولة على وجه الخصوص

في سياق الموضوع السوري قال الفيصل إن سوريا تحولت بفضل الأسد إلى منطقة جذب الجماعات الإرهابية والمتطرفة، كما أضاف الفيصل أن الرئيس الأسد فاقد الشرعية ولا بد من إيجاد حل للأزمة يضمن وقف نزيف الدم السوري.  كما رفض الفيصل قبول بلاده أي قرارات قام  " الانقلابيون " باتخاذها في اليمن.

ووصل كيري الى الرياض في وقت متأخر يوم الأربعاء قادما من مونترو في سويسرا حيث قال إنه أحرز تقدما في محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التي تهدف للوصول الى اتفاق نووي مبدئي بحلول نهاية مارس آذار.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع إن الاتفاق الذي تتفاوض عليه واشنطن وقوى عالمية مع ايران خطأ كبير.

من جانبها عبرت الحكومة العراقية الخميس عن اعتقادها بان المفاوضات النووية مع طهران ستكون مثمرة. وقال وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري يوم الخميس إن العراق يعتقد أن المفاوضات الدولية بشأن برنامج ايران النووي ستؤدي إلى نتيجة سلمية.

وقال الجعفري أمام مؤتمر عن نزع السلاح برعاية الأمم المتحدة في جنيف إن الدول النامية لديها حق أصيل في استخدام التكنولوجيا النووية في أغراض سلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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