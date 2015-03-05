فيينا تحتفظ بلقب أفضل المدن معيشة وبغداد الأسوأ

فيينا (Getty)

ما زالت مدينة فيينا الجميلة عاصمة النمسا على نهر الدانوب تحتفظ بلقب أفضل المدن معيشة في العالم، بينما حافظت العاصمة العراقية بغداد على لقب أسوأ المدن معيشة.

وقالت شركة ميرسر الاستشارية إن مدناً في ألمانيا وسويسرا أظهرت أيضا أداءً جيداً في قائمتها السنوية للمدن الأفضل معيشة، وجاءت زيورخ وميونيخ ودوسلدورف وفرانكفورت ضمن أفضل عشر مدن في القائمة.

وتصدرت فيينا التي يسكنها 1.7 مليون نمسة القائمة للعام السادس على التوالي، مع تمتعها ببيئة ثقافية مفعمة بالحيوية، إلى جانب شبكة شاملة للرعاية الصحية وأسعار مناسبة للسكن والمواصلات.

ومرة أخرى جاءت بغداد في المرتبة الأدنى بين مدن العالم، حيث اجتاحت موجات من العنف الطائفي العاصمة العراقية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 2003.

وجاءت سبع مدن في أوروبا ضمن المدن العشر الأفضل معيشة في العالم في مسح 2015، وشملت قائمة المدن العشر مدينة واحدة في كل من نيوزيلندا وأستراليا وكندا.