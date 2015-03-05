عاصفة ثلجية تعزل جنوب وشرق الولايات المتحدة

عاصفة ثلجية تتسبب في إصابة جنوب وشرق أمريكا بالشلل

ألغيت آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة ولزم مئات الآلاف من الطلاب والموظفين الحكوميين منازلهم (الخميس) مع توقع وصول عاصفة ثلجية ستضرب المناطق في شرق الولايات المتحدة وجنوب شرقها.

وألغيت أكثر من 2600 رحلة من وإلى الولايات المتحدة وفق موقع فلايت اوار المتخصص ، كما بدأ تساقط الثلوج على العاصمة واشنطن الخميس حيث بلغت سماكة الثلوج 18 سنتيمترا مع تسجيل هبوط في درجات الحرارة حتى 13 درجة مئوية تحت الصفر ليلا وفقا لمركز الأرصاد الجوية.

ويتوقع أن تبلغ سماكة الثلوج من 7 إلى 18 سنتيمترا في نيويورك حيث ستهبط درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر مساء بحسب المصدر نفسه.

وذكر المركز أن العواصف الثلجية ستؤثر على 29 مليون أمريكي من تكساس جنوبا حتى نيو إنغلاند شمال شرق مرورا بسواحل فيرجينيا شرقا .

وأغلقت الإدارات المركزية بما في ذلك العديد من الوزارات وطلب من الموظفين البقاء في منازلهم ، كما أغلقت عدة مدارس أيضا في واشنطن وضواحيها حيث تأثرت وسائل النقل العام بشكل كبير.