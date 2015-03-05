انطلاق جلسات الحوار الليبي اليوم بالمغرب

برناردينو ليون المبعوث الأممي لليبيا (الجزيرة)

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون إن جلسة الحوار المقررة في المغرب بين الأطراف الليبية ستتناول وقف إطلاق النار ونزع السلاح.

وخلال مشاركته عبر دائرة تلفزيونية، في جلسة مجلس الامن بشأن الوضع في ليبيا، قال ليون إنه طلب من جميع الأطراف الليبية الامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أعمال العنف محذراً من عواقب استمرار القتال.

ومن جهته أكد عضو وفد المؤتمر الوطني الليبي إلى الحوار، محمد العماري، أن المؤتمر مستمر في العمل على إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة في البلاد.

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا أن طائرة حربية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر شنّت بالأمس غارة على مطار "معيتيقة الدولي"، في العاصمة طرابلس.

وتقول السلطات في مطار معيتيقة إن الهدف من الغارة كان محاولة إجبار شركات الطيران على تعليق رحلاتها، بينما قال أحد المشاركين في جولة الحوار المزمع إن قصف المطار كان يستهدف وفد الحوار الوطني قبيل توجهه إلى الرباط.

من جهتها حذرت المخابرات الألمانية من أن الوضع في ليبيا يمكن أن يستمر في زعزعة استقرار منطقة شمال أفريقيا برمتها، مشيرة إلى أن الوضع فيها يخدم العديد من المنظمات الإرهابية المختلفة شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي كمنطقة للاستعداد والتزود بالاحتياجات اللوجستية.

وصنفت المخابرات الألمانية هذه الجماعات على أنها تمثل هياكل خاصة بالقاعدة في بلاد المغرب ومليشيات "تنظيم الدولة".

وجاء في تقرير للمخابرات بهذا الصدد بثته وكالة الأنباء الالمانية اليوم أن الإرهابيين يستطيعون في ليبيا التزود بالأسلحة والذخيرة بلا مشاكل بسبب الوضع الأمني المتقلب ثم ينقلون هذه الأسلحة إلى مناطق نزاعات أخرى مثل مالي والجزائر ونيجيريا ومصر.

وأكد التقرير أن القوى الفاعلة في ليبيا هي مليشيات متحالفة مع المعسكرات السياسية وأن محاولات فروع شبكة بالقاعدة توحيد الجماعات الإسلامية في ليبيا لم تحقق نجاحاً حقيقيا، وأن جميع المنظمات الإرهابية كانت حتى الآن مقارنة بالمليشيات الموجودة في ليبيا غير ذات أهمية عسكرية، مضيفاً أن ممثلي مليشيات "تنظيم الدولة" في ليبيا هم أول إرهابيون يسعون للحصول على السلطة في ليبيا.

من ناحية أخرى، رصد تقرير خبراء الأمم المتَّحدة بشأن ليبيا تدهور الحالة الأمنية, وتصاعد العنف المسلح في ليبيا, مما أدى إلى مقتل نحو 2825 شخصا وإجبار ما يزيد على 394 ألف شخص على النزوح من منازلهم, ليعيشوا حياة المشردين داخليًا في 25 مدينة ليبيّة.

وأشار التقرير الذي نشر هنا اليوم, إلى أن الأشهر الأولى من عام 2014 شهدت تدهورًا متزايدًا وحادًا في الحالة الأمنية في برقة, وخصوصًا في بنغازي ودرنة, إذ استمرّت الاعتداءات ضد السياسيين وأفراد الأجهزة الأمنية والصحفيين والقضاة والناشطين في مجال حقوق الإنسان وغيرهم من قادة المجتمعات المحلية, وهو ما أدَّى إلى انعدام الأمن بوجه عام.

وأظهر التقرير أن ما يزيد على 100 اغتيال أو شروع في اغتيال مبلّغ عنه في الفترة من يناير إلى مايو 2014 في بنغازي ودرنة, وهو ما يؤكِّد أنَّ تلك الجرائم كانت تقع يوميًا تقريبًا, مشيرةً إلى أنَّ الغالبية العظمى من الهجمات استهدفت أفراد الأجهزة الأمنية في بنغازي, لا سيّما الجيش.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون مجلس الامن، اليوم الأربعاء، من أن "تنظيم الدولة" لن يتوقف عند شيء لتعزيز وجوده في ليبيا، لافتاً إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لتقديم استراتيجية واضحة المعالم لدعم الدولة الليبية ومساعي حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة التهديد المتزايد للإرهاب، وما لم يتحرك الزعماء الليبيون بسرعة وبحسم، فالخطر على الوحدة الوطنية لبلدهم وسلامة أراضيها حقيقي ووشيك.

ويقول مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة في تقرير جديد إن السلطات الليبية تحتاج إلى قوة بحرية دولية لمساعدتها في وقف التجارة غير الشرعية في النفط وتدفق الأسلحة.