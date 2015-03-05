المجلس المركزي الفلسطيني – معلومات أساسية

معلومات أساسية

المجلس المركزي الفلسطيني هيئة دائمة انبثقت عن المجلس الوطني الفلسطيني، ويتم تشكيله من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني "أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة".

يجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه.

يترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني.

يقدم تقريرا عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده.

يعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية.

تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين.

تقرر تشكيل مجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الدورة الـ11 للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1973، لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية بين دورتي المجلس.

هيكلية المجلس:

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلساتها عام 1973 تشكيل المجلس المركزي من 32 عضوا يضاف إليهم 6 أعضاء مراقبين.

بالشكل التالي:

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية الـ10 وأربعة من حركة فتح، واثنان من الصاعقة، واثنان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واثنان من جبهة التحرير العربية، واثنان من الجبهة الديمقراطية وتسعة من الكفاءات والشخصيات الفلسطينية المعروفة.

في عام 1974 تم رفع عدد أعضاء المجلس المركزي إلى 43 عضوا ويضاف إليهم ستة أعضاء مراقبين.

في عام 1977 وصل عدد الأعضاء إلى 55 عضوا.

في عام 1979 وبعد الدورة الـ14 للمجلس الوطني تم زيادة عدد الأعضاء إلى 59 عضوا.

اختصاصات المجلس

يختص المجلس المركزي باتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني، ومناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط، والاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة

التنفيذية.

ومن مهامه أيضا تشكيل لجان دائمة من بين أعضاء المجلس

الوطني، ويكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء المجلس المركزي، والبت في الأمور

والقضايا العاجلة والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني.

ويحق للمجلس المركزي تجميد أو تعليق عضوية أي عضو أو تنظيم، واتخاذ أي عقوبة بشأنه على أن يعرض الأمر على المجلس الوطني في أول دورة لانعقاده.



أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني

أنشيء المجلس المركزي الفلسطيني بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني في الدورة الـ13 المنعقدة في مارس 1977.

الغرض من إنشائه:

أن يكون حلقة وصل بين المجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس.

يتكون المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية والاتحادات الطلابية واتحاد المرأة واتحاد المعلمين واتحاد العمال إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات بالإضافة إلى ستة مراقبين، ويكون رئيس المجلس الوطني رئيسا للمجلس المركزي.

وقام المجلس المركزي الفلسطيني منذ تشكيله وحتى الآن بدور مهم في مناقشة ودعم مختلف التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية على الساحتين العربية والدولية وصياغة التوصيات اللازمة والمناسبة بشأنها.

أهم القرارات التي أصدرها المجلس المركزي:

اختيار رئيس دولة فلسطين "الدورة العشرون مارس

1983″ "وافق المجلس على اختيار ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين".

إنشاء السلطة الوطنية "الدورة المنعقدة في ديسمبر

1993 والمنعقدة في تونس" والتي كونت من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من شخصيات الداخل والخارج الفلسطيني على أن يكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.

بعد الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1996 داخل الأراضي الفلسطينية تم ضم عدد من الأعضاء إلى المجلس المركزي يمثلون رؤساء اللجان الدائمة في المجلس التشريعي الفلسطيني وهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي، إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية فيه.

في الدورة التي عقدت للمجلس بتاريخ 14 ديسمبر 2009 تم توزيع الأعضاء كالتالي:

1- سليم الزعنون رئيس للمجلس الوطني الفلسطيني باعتبار أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء

في المجلس الوطني الفلسطيني أيضا.

2- مكتب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني. "عضوان"

3- أعضاء اللجنة التنفيذية. "18 عضوا"

4- الاتحادات الشعبية. "13 عضوا"

5- اللجان الدائمة في المجلس الوطني. "8 أعضاء"

6- ممثلو الفصائل:

حركة فتح. "6 أعضاء"

جبهة التحرير العربية. "عضوان"

الجبهة الديمقراطية. "عضوان"

الجبهة الشعبية. "عضوان"

جبهة التحرير الفلسطينية. "عضوان"

جبهة النضال الشعبي. "عضوان"

الاتحاد الديمقراطي -فدا-."عضوان"

حركة الجهاد الإسلامي -بيت المقدس-. "عضوان"

حزب الشعب الفلسطيني. "عضوان"

الجبهة العربية الفلسطينية. "عضوان"

حزب الخلاص الإسلامي. "عضوان"

المجلس العسكري. "ثلاثة أعضاء"

7- المستقلون. "28 عضوا"

8- المجلس التشريعي:

رئاسة المجلس التشريعي. "4 أعضاء"

رؤساء اللجان في المجلس التشريعي. "13 عضوا"

رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي. "6 أعضاء"

وعقد المجلس المركزي الفلسطيني منذ تأسيسه وحتى تاريخ 14-12-2009 حوالي 30 دورة.