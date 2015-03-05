العفو الدولية تندد بوفاة محتجزين بسبب التعذيب بأقسام مصرية

جثمان الشيخ عماد الذي توفي جراء التعذيب بحسب حقوقيين ومعارضين (الجزيرة)



نددت منظمة العفو الدولية بتكرار حالات الوفاة نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز المصرية، ما أودى بحياة ثلاثة معتقلين خلال الأسبوع الماضي في قسم شرطة المطرية بالقاهرة.



وقالت المنظمة في بيان، إن تسعة معتقلين على الأقل لقوا حتفهم داخل قسم شرطة المطرية خلال الـ11 شهرا الماضية دون تحقيقات جادة ودون مساءلة أي من الضالعين في تلك الحوادث.



وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي إنه لا يمكن للسلطات المصرية مواصلة التستر على الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان بأقسام الشرطة، خاصة وأن عددا من وقائع التعذيب حتى الموت موثقة في تقارير الطب الشرعي.



ووفقا لبيانات جمعتها منظمات حقوقية مصرية، فإن 121 شخصا لقوا حتفهم منذ بداية عام 2014 جراء التعذيب، وظروف الاحتجاز القاسية في السجون المصرية.

وكانت نيابة شرق القاهرة أمرت الخميس الماضي بحبس ضابطين في الأمن الوطني أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامهما بتعذيب محام حتى الموت داخل قسم المطرية بالقاهرة، وهو القسم الذي شهد خلال يومين ثلاث حالات وفاة بسبب التعذيب وفقا لناشطين.

جاء ذلك بعد تشييع جنازة المحامي كريم محمد حمدي الذي فارق الحياة في قسم المطرية بعدما اعتقلته قوات الأمن الجمعة الماضي في مظاهرات تطالب باستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

وقال أهل الضحية إن كريم توفي جراء التعذيب أثناء التحقيق معه في قسم المطرية, وأكدوا أنهم عاينوا آثار إصابات على جثمانه. والمطرية حي بالقاهرة يشهد باستمرار مظاهرات ضد السلطة الحالية.

و كان قد توفي معتقل آخر يدعى الشيخ عماد تحت التعذيب في قسم المطرية الذي يقول معارضون وناشطون في مجال حقوق الإنسان إنه يشهد انتهاكات واسعة ضد المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي. وجرى تشييع جثمان الشيخ عماد إلى مثواه الأخير في محافظة الشرقية.

من جهتها, ذكرت صحيفة حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- على موقع

فيسبوك أن طالبا يدعى مصطفى محمود إبراهيم توفي أيضا جراء التعذيب في قسم المطرية.