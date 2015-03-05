الصحة العالمية توصي بضرورة خفض استهلاك السكر

أوصت منظمة الصحة العالمية البالغين والأطفال بتخفيض استهلاكهم اليومي من السكر المبلور إلى أقل من 10 % "12 ملعقة صغيرة" من إجمالي استهلاكهم اليومي للطاقة، وقالت منظمة الصحة أن من شأن تخفيض آخر في الاستهلاك اليومي قدره 5% "6 ملاعق صغيرة" في اليوم الواحد أن يحقق فوائد صحية إضافية، وأصدرت المنظمة بهذا الشأن بيانا حددت فيه المستويات التي يجب اتباعها لخفض الاستهلاك اليومي من السكر الخالص يوميا لتحقيق الفائدة المرجوة صحيا جراء الحد من استهلاك السكر.

من جهته قال الدكتور فرانسيسكو برانكا مدير إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية في المنظمة الأممية إن "لدينا معلومات ودلائل مؤكدة تثبت أن الحفاظ على استهلاك السكريات الحرة بنسبة أدنى من 10% من إجمالي استهلاك الطاقة يقلّل من خطر زيادة الوزن والسمنة وتسوس الأسنان.

وتابع أنه سيكون من الضروري إدخال تعديلات على السياسات الغذائية دعماً لهذا التوجه إذا ما أرادت البلدان أن ترقى إلى مستوى الوفاء بالتزاماتها لتخفيف عبء الأمراض المزمنة غير المعدية "مرضى السكر".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه يوجد الكثير من السكريات المستهلكة اليوم "مخفية" في الأطعمة المجهّزة التي لا يُنظر إليها عادةً على أنها محلاة، فعلى سبيل المثال تحتوي ملعقة كبيرة واحدة من صلصة الطماطم "الكاتشب" على حوالي أربع غرامات "ملعقة صغيرة واحدة تقريباً" من السكريات الحرة، فيما تحتوي علبة واحدة من الصودا المحلاة بالسكر على كمية تصل إلى 40 غراماً "حوالي 10 ملاعق صغيرة" من تلك السكريات.

وتستند التوصيات إلى نتائج آخر الأبحاث والبيانات العلمية والتي أظهرت أن البالغين الذين يستهلكون سكريات أقل يكون وزنهم أقل بشكل عام، وأثبتت تلك الدراسات أيضا أن هناك صلة واضحة بين زيادة السكريات في النظام الغذائي وبين زيادة مقابلة في الوزن.

وعلاوة على ذلك بينت تلك الأبحاث أن الأطفال الذين يتناولون كمية كبيرة من المشروبات المحلاة بالسكر يكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة من الأطفال الذين يتناولون نسبة أو كمية أقل من المشروبات المحلاة بالسكر.

كما أن الأبحاث والتجارب أثبتت أيضا أن معدلات الإصابة بتسوس الأسنان "نخر الأسنان" تزيد عندما تتجاوز نسبة تناول السكريات الحرة الـ10% من إجمالي الطاقة المستهلكة يوميا، مقارنة بالوضع عندما يكون استهلاك السكريات الحرة أقل من 10% من إجمالي الطاقة المستهلكة يوميا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حدثت توصياتها بخصوص استهلاك السكر المكرر "الصافي" وهي جزء من جهود تبذلها المنظمة لتحديث الأهداف القائمة حالياً بشأن النظم الغذائية التي يمكنها أن تقي من الإصابة بالأمراض غير السارية.

وأكدت المنظمة الأممية أن توجيهات استهلاك السكر الحر ينبغي تطبيقها إلى جانب باقي التوصيات الأخرى المتعلقة بتناول الغذاء الصحي والأهداف المحددة بشأن النظم الغذائية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالدهون والأحماض الدهنية ومنها الدهون المشبعة وتلك المتحولة.

ولم يشر بيان منظمة الصحة العالمية إلى السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات الطازجة وكذلك السكر الطبيعي الموجود في الحليب "المعروف باللاكتوز"، لأنه لم ترد أي بيانات تفيد أن استهلاكها يؤدي لآثار ضارة على مستهلكها.