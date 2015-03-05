الصحة العالمية : تزايد حالات الايبولا بغينيا وسيراليون

غينيا وسيراليون سجلتا 132 حالة جديدة للايبولا

أعلنت منظمة الصحة العالمية إن غينيا وسيراليون سجلتا 132 حالة مؤكدة جديدة للايبولا خلال الاسبوع المنتهى في الأول من مارس آذار أي بزيادة قدرها 34 حالة عن الاسبوع السابق له.

وقالت المنظمة في آخر تحديث لأحوال الوباء في غرب افريقيا إن ليبيريا لم تسجل أي حالات مؤكدة جديدة في ذلك الاسبوع منذ مايو آيار من العام الماضي إلا ان طريقة رصد المرض الوبائي ربما لا تكون الامثل بناء على تراجع إعداد العينات.

وتشير المنظمة إلى مؤشرات على إن المجتمعات لا تزال تحجم عن نقل أعضاء الاسرة المصابين إلى مراكز العلاج. وقالت المنظمة إن نحو نصف حالات العدوى الجديدة البالغة إجمالا 51 حالة في غينيا نجمت عن مخالطة مسجلة مع المرضى في حين لم يتم التعرف على بعض الحالات إلا بعد اختبارات جرت بعد الوفاة. ولا يزال الفيروس الفتاك مستفحلا في سيراليون التي سجلت 81 حالة جديدة منها 26 في العاصمة فريتاون.

وقالت المنظمة في بيان "لا يزال عدد حالات الوفيات المؤكدة المتعلقة بفيروس مرض الايبولا مرتفعا في مجتمعات غينيا وسيراليون ما يشير الى عدم التفهم بعد أو القبول أو تنفيذ ضرورة العزل المبكر والعلاج".

وأضافت "لا تزال عمليات الدفن التي تتم في ظروف غير آمنة مستمرة مع ورود تقارير بإتمام 16 عملية دفن غير آمنة في كل من غينيا وسيراليون".

واجمالا تم الابلاغ عن أكثر من 23900 حالة مؤكدة ومشتبها بها للايبولا منذ بدء ظهور الوباء في ديسمبر كانون الاول من عام 2013 منها نحو 9800 حالة وفاة ومن بين المتوفين نحو 500 من العاملين في الحقل الطبي.