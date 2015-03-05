الخارجية المصرية تنفي عقد لقاءات مع الحوثيين رغم تأكيدهم

وزارة الخارجية المصرية (رويترز)

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية صحة أنباء عن عقد وفد من جماعة الحوثي لقاءات في القاهرة مع المسؤولين في الخارجية المصرية.

فبعد الأنباء والتصريحات الرسمية لقيادات حوثية منذ أيام عن زيارة وفد حوثي إلى مصر، تخرج القاهرة عن صمتها لتنفي أي لقاءات بين الحوثيين ومسؤولين مصريين، دون أن تنفي حقيقة وجود وفد حوثي على أرض مصر بالفعل.

ويأتي بيان القاهرة مخالفا لتقارير ومعلومات أوردتها بعض وسائل إعلام مصرية، التي تحدثت عن لقاءات جمعت وفداً حوثياً برئاسة حسين العزي، مسؤول العلاقات الخارجية بالجماعة، ومسؤولين في الخارجية المصرية.

وتحدث الإعلام المصري نقلاً عن القيادي الحوثي عبد الملك العجري أن الوفد وصل القاهرة في الأول من مارس لمقابلة مندوب اليمن لدى الجامعة العربية/ ولبحث فتح علاقات بين الحوثيين والقيادة المصرية.

وتتطابق هذه الأنباء مع تصريحات سابقة لقيادات حوثية، بينها ما أعلنه القيادي في الجماعة ضيف الله الشامي عن وصول وفد من الحوثيين القاهرة مطلع مارس الجاري لمناقشة سبل التعاون بين البلدين.

وقبل الحديث عن لقاءات مباشرة كان الحوثيون يؤكدون على اتصالات بينهم وبين المسؤولين المصريين.

ويتحدث مراقبون عن مصالح حوثية مصرية مشتركة، مشيرين إلى أن القاهرة العاصمة العربية الوحيدة التي فتحت أبوابها للحوثيين وتتطلع لدور مؤثر في الأزمة اليمنية تسخره كورقة ضغط مستقبلاً. أما الحوثيون فيسعون للحصول علي اعتراف عربي ودولي بهم، في مواجهة الاعتراف الخليجي بشرعية الرئيس هادي.

من جانبه قال الكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي إن الحكومة المصرية تحاول نفي تهمة التنسيق مع جماعة الحوثي، وأضاف أن ما تقوم به الحكومة المصرية هو مراوغة سياسية لإعادة ترتيب الأوراق بعد حالة الإرباك التي يمر بها النظام.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجّه الأمانة العامة للحوار الوطني باستئناف مهامها من مدينة عدن، وذلك بعد اقتحام الحوثيين لمقر الأمانة في صنعاء أمس والسيطرة عليه وطرد حراسه ونهب محتوياته.

ويحتوي المقر على وثائق وشهادات هامة تخص مؤتمر الحوار الوطني الذي يجرى برعاية الأمم المتحدة، ووقع الاقتحام بعد اتهام مبعوث الامم المتحدة الحوثيين بعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن.

ويرأس هادي مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه الحوثيون ضمن ممثلين عن جميع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والفئوية اليمنية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر قد اجتمع مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن، وقال إن شخصيات متطرفة من مختلف الأطراف تسعى لتقويض المفاوضات.

وقد التقى وفد من قوى سياسية يمنية الرئيس "هادي" لعرض مقترحات من شأنها تسهيل التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي.

في غضون ذلك، أصيب اليوم عدة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة وضعت في برميل للقمامة وسط مدينة تعز جنوب اليمن، وفي الوقت نفسه فرقت قوات الأمن عشرات من الشبان المناهضين لانقلاب الحوثيين بعدما حاولوا اعتراض مسيرة نظمها مناصرو جماعة الحوثي في المدينة.