الجروشي: وقف الضربات الجوية 3 أيام تمكينا للحوار

وقف الغارات الجوية 3 أيام لإعطاء فرصة للحوار

صرح قائد القوات الجوية – الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر- العميد الطيار الركن صقر الجروشي, بأنه تم إصدار قرار بوقف الضربات الجوية لمدة 3 أيام, مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بدعوى إعطاء فرصة لعملية الحوار التي تتم في المغرب الخميس.

وأضاف الجروشي – أن قرار وقف الضربات الجوية جاء من القيادة العامة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر, في إطار إتاحة الفرصة لعملية الحوار لوقف المزيد من إراقة الدماء على الأراضي الليبية, مشيرا إلى أنه في حالة وقوع أي اعتداء من جانب الميليشيات والجماعات المتطرفة, سيتم الرد على الجهة التي قامت بالاعتداء فقط.

يذكر أن وتيرة قصف المطارات المدنية المتبادل بين قوات حفتر وقوات عملية "فجر ليبيا" خلال اليومين الماضيين, شهدت ارتفاعا كبيرا, ويأتي ذلك قبل انعقاد جولة الحوار السياسي المقرر لها اليوم بالمملكة المغربية بين الأطراف الليبية المتنازعة , تحت إشراف رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا برناردنيو ليون .