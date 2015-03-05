إطاحة 8 وزراء بالحكومة المصرية بينهم وزير الداخلية

محمد إبراهيم – وزير الداخلية المقال

أجري اليوم (الخميس) تعديل وزاري بالحكومة المصرية شمل 8وزراء في مقدمتهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وفق بيان لرئاسة الجمهورية المصرية .

وأشار البيان الرئاسي إلى أنه تم تعيين د. محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب, ود. صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي, ود. عبد الواحد النبوي عبد الواحد وزيرا للثقافة, ود. محب محمود كامل الرافعي وزيرا للتربية والتعليم ومجدي محمد عبد الحميد عبدالغفار وزيرا للداخلية,

وشمل التعديل الوزاري تعيين د. هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان, والمهندس خالد علي محمد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات , والمهندس خالد عباس رامي وزيرا للسياحة .

من جانبه صرح رئيس الوزراء إبراهيم محلب بأنه تم تعيين وزير الداخلية المقال محمد إبراهيم في منصب مستشار رئيس الوزراء للأمن بدرجة نائب ريس للوزراء، مضيفا أن الهدف من التغيير الوزاري الذي تم اليوم هو ما وصفه بـ ضخ دماء جديدة من دفع عجلة الانتاج للأمام ، موجها الشكر للوزراء الذين تمت إقالتهم.

من جانب آخر انتقد المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين حركة التعديل الوزاري الأخيرة في مصر، قائلا إن هذا التغيير ما هو إلا مسكنات لإقناع الناس أن هناك نظاما، واصفا هذه التغييرات بأنها فشل جديد في مواجهة الثورة وإن مثل هذه التغييرات وغيرها ما هي إلا إعلان لهذا الفشل وتؤكد أن السيسي يخشى الغضب الشعبي المتزايد ويحاول أن يجمل وجهه القبيح بهذه التغييرات.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن جميع السياسات الأمنية فشلت في احتواء ثورة شعب مصر. ووجه المتحدث الإعلامي حديثة لمن وصفهم بالانقلابيين قائلا إن الثورة المصرية ? تعترف بحكومات الانقلاب كلها، وكل من يشارك في تلك الحكومات سيقع تحت طائلة محاكم الثورة.

===

السيرة الذاتية لوزير الداخلية الجديد

* تخرج اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الجديد من كلية الشرطة عام 1974 , وعمل معظم فترات عمله داخل جهاز مباحث أمن الدولة, والذى تم حله في أعقاب ثورة 25 يناير بقرار من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية آنذاك.

* بدأ اللواء مجدى عبد الغفار حياته المهنية ملازما في قطاع الأمن المركزي, ثم انتقل بعد ثلاث سنوات إلى جهاز مباحث أمن الدولة, وعمل في العديد من المجالات داخل الجهاز, خاصة إدارة التطرف الديني.

* تم نقل اللواء مجدى عبد الغفار قبل ثورة يناير بحوالي عامين من جهاز مباحث أمن الدولة إلى مصلحة أمن الموانيء ; حيث عين وكيلا للمصلحة.

* بعد حل جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني , قام اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية آنذاك بنقله وتعيينه وكيلا أول لقطاع الأمن الوطني, والذى كان يترأسه اللواء حامد عبد الله, بعد إحالة اللواء حامد عبد الله الى التقاعد لبلوغه السن القانونية, تولى اللواء مجدى عبدالغفار رئاسة القطاع.