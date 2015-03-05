أبومرزوق يشكك بجدية عباس ويدعوه لتحديد موعد الانتخابات

دعا الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم يحدد فيه موعد الانتخابات، وأن تعمل حكومة التوافق بما تبقى لها من مدة زمنية على تنفيذ هذا المرسوم.

د.موسى أبو مرزوق القيادي بحماس (الجزيرة)

وشكك "أبو مرزوق"، في جدية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إصدار مرسوم لتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية.

وقال في تصريح مكتوب له على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا أدري جدية الرئيس أبو مازن "محمود عباس"، في موضوع الانتخابات، ولماذا يريد بياناً رسمياً من حماس؟".

وأضاف: "إن التهيئة للانتخابات والإعداد لها مسؤولية الحكومة ولم تفعل خطوة واحدة في هذا الصدد، وإصدار المرسوم مسؤولية الرئيس، وما توافقنا عليه فقط المدة أدناها ستة اشهر، ولا يحتاج الرئيس إلا أن يتابع صلاحياته في هذا الصدد، بدعوة الإطار القيادي المؤقت لممارسة صلاحياته المتفق عليها وخاصة الترتيبات والتوافقات المطلوبة للمجلس الوطني الجديد والمهام السياسية أيضاً لتطبيق ما تم الاتفاق عليه".

وشدد "أبو مرزوق" على أن حركته مع كل كلمه وقَّعت عليها، ولن نتراجع عن شيء اتفقت عليه، مطالباً الرئيس عباس بمراجعة اتفاق الشاطئ، والتدقيق فيه، لأنه تكلم عن كل القضايا المتعلقة بالمصالحة، وليس فقط تشكيل الحكومة والانتخابات بحسب قوله".

وحثّ "أبو مرزوق" المجلس المركزي على دفع عجلة المصالحة للأمام، والنظر في كل المعوقات لمعالجتها، خاصة قضايا المعابر والموظفين والإعمار، وطالب بعدم إغفال دعوة الإطار القيادي والمجلس التشريعي للانعقاد، بغرض متابعة الشأن السياسي الفلسطيني، ومشاريع الانتخابات للمجلس الوطني.

كما دعا لعدم اغفال الخلافات الفلسطينية المصرية، وتغليب المصلحة القومية والوطنية على المصلحة الحزبية، مؤكدًا أن "مصلحة مصر وفلسطين مصلحة واحدة لا تتجزأ، وأي خلاف مصري فلسطيني لن يستفيد منه إلا العدو".

وكان الرئيس عباس قال إنه على استعداد لإصدار مرسوم رئاسي يدعو إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية، إذا وافقت حركة حماس رسمياً على ذلك، جاء ذلك خلال خطاب القاه عباس في مستهل اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير المنعقد في رام الله. وقد رفضت حركتا حماس والجهاد الاسلامي المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي.

من جهة أخرى اعتبرت حركة حماس قرار وزارة العدل المصرية تنفيذ الحكم القضائي ضد الحركة هو تكريس لما وصفته بالخطيئة الكبرى التي ارتكبتها محكمة مصرية بحق المقاومة الفلسطينية، وقالت حماس في بيان لها إن هذا القرار بمثابة تخلي عن أي دور لمصر في رعاية الملفات الفلسطينية.