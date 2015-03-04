نتنياهو يرفض انتقاد أوباما لخطابه أمام الكونغرس

نتنياهو يعرب عن رفضه تعليق أوباما على خطابه أمام الكونغرس

اعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء عن رفضه لانتقادات الرئيس الاميركي باراك اوباما لخطابه أمام الكونغرس الذي ندد فيه بالاتفاق الذي تسعى الولايات المتحدة لإبرامه مع طهران معتبرا أنه "اتفاق سيء جدا".

واثارت الزيارة التي قام بها نتانياهو إلى واشنطن انتقادات واسعة خاصة انها تأتي بدعوة مباشرة من الجمهوريين في الكونغرس من دون إشراك البيت الابيض.

وقال اوباما من البيت الابيض إنه "لا جديد" في الخطاب الذي ألقاه نتانياهو الثلاثاء أمام الكونغرس موضحا أنه "لم يقدم بديلا قابلا للتطبيق" حول الملف النووي الإيراني.

وأكد أوباما أنه لم يتم التوصل الى اتفاق بعد ، لكنه أشار إلى أنه اذا تم النجاح فإن ذلك سيكون افضل اتفاق ممكن مع إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وفي المقابل أصر نتانياهو الاربعاء بعد عودته إلى إسرائيل من واشنطن أنه قدم ما وصفه بالبديل العملي الذي سيفرض قيودا أكثر صرامة على البرنامج النووي الإيراني مما سيمدد لسنوات الفترة التي تحتاجها لتحقيق تقدم في برنامجها النووي.

واضاف نتنياهو إنه دعا مجموعة 5+1 (القوى الدولية التي تفاوض إيران) للإصرار على اتفاق يربط رفع العقوبات عن إيران بوقف دعمها للإرهاب في العالم وهجومها على الدول المجاورة ودعواتها لتدمير اسرائيل .

وبحسب نتانياهو فانه تلقى ردودا مشجعة من الديموقراطيين والجمهوريين بعد خطابه أمام الكونغرس موضحا أنهم فهموا أن الاقتراح الحالي سيؤدي إلى اتفاق سيء وان البديل هو اتفاق أفضل.

وتعتبر اسرائيل أن الاتفاق الذي يجري التفاوض حاليا بشأنه قد يقود الى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على إيران بدون الحصول على ضمانات كافية تكفل عدم تمكن طهران من حيازة السلاح النووي.