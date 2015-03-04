البث الحي
منوعات

نتنياهو يرفض انتقاد أوباما لخطابه أمام الكونغرس

4/3/2015

نتنياهو يعرب عن رفضه تعليق أوباما على خطابه أمام الكونغرس

اعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء عن رفضه لانتقادات الرئيس الاميركي باراك اوباما لخطابه أمام الكونغرس الذي ندد فيه بالاتفاق الذي تسعى الولايات المتحدة لإبرامه مع طهران معتبرا أنه "اتفاق سيء جدا".

واثارت الزيارة التي قام بها  نتانياهو إلى واشنطن انتقادات واسعة خاصة انها تأتي بدعوة مباشرة من الجمهوريين في الكونغرس من دون إشراك البيت الابيض.

وقال اوباما من البيت الابيض إنه  "لا جديد" في الخطاب الذي ألقاه نتانياهو الثلاثاء أمام الكونغرس موضحا أنه "لم يقدم بديلا قابلا للتطبيق" حول الملف النووي الإيراني.

وأكد أوباما أنه  لم يتم التوصل الى اتفاق بعد ،  لكنه أشار إلى أنه اذا تم النجاح  فإن ذلك سيكون افضل اتفاق ممكن مع إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وفي المقابل أصر نتانياهو الاربعاء بعد عودته إلى إسرائيل من واشنطن أنه قدم ما وصفه بالبديل العملي  الذي سيفرض قيودا أكثر صرامة على البرنامج النووي الإيراني مما سيمدد لسنوات الفترة التي تحتاجها لتحقيق  تقدم في برنامجها النووي.

واضاف نتنياهو  إنه دعا  مجموعة 5+1 (القوى الدولية التي تفاوض إيران) للإصرار على اتفاق يربط رفع العقوبات عن إيران بوقف دعمها للإرهاب في العالم وهجومها على الدول المجاورة ودعواتها لتدمير اسرائيل .

وبحسب نتانياهو فانه تلقى  ردودا مشجعة من الديموقراطيين والجمهوريين بعد خطابه أمام الكونغرس موضحا أنهم فهموا أن الاقتراح الحالي سيؤدي إلى اتفاق سيء وان البديل هو اتفاق أفضل.

وتعتبر اسرائيل أن الاتفاق الذي يجري التفاوض حاليا بشأنه قد يقود الى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على إيران بدون الحصول على ضمانات كافية تكفل عدم تمكن طهران من حيازة السلاح النووي.

 

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

عنصر سابق من "فاغنر" يكشف خفايا شركة الأمن الروسية

أحد مقاتلي شركة فاغنر الروسية (الأناضول- أرشيف)