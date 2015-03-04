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منظمة الصحة توصي بتقليل استهلاك السكر لمحاربة البدانة

4/3/2015

رجل يعاني من زيادة الوزن (أرشيف)

قالت منظمة الصحة العالمية إنه يتحتم على البالغين والأطفال خفض كمية السكر الذي يستهلكونه إلى نحو نصف ما يستهلكونه في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وإلى أكثر من ذلك في مناطق أخرى لمحاربة البدانة وتسوس الأسنان.

وقال خبراء بالمنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الإرشادات الجديدة تعني أنه يجب على الناس خفض الكمية إلى أقل من عشرة بالمئة من استهلاكهم اليومي للطاقة أو نحو 50 جراما أو 12 ملعقة صغيرة من السكر للبالغين.وأضافوا أن خفض الاستهلاك إلى أقل من خمسة بالمئة سيكون أفضل.

وتشمل توصيات منظمة الصحة العالمية لوزارات الصحة السكريات الحرة مثل الجلوكوز والفراكتوز والسكروز وسكر المائدة إضافة إلى الأغذية المصنعة والمشروبات وكذلك السكر الطبيعي في العسل وعصائر الفاكهة.

وقال فرانسيسكو برانكا مدير قسم التغذية من أجل الصحة والتنمية بمنظمة الصحة العالمية إن متوسط الاستهلاك الحالي في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى 95 جراما للبالغ الواحد يوميا وفي أمريكا الجنوبية نحو 130 كيلوجراما وفي أوروبا الغربية نحو 101 جرام.

وتابع في بيان "لدينا أدلة قوية على أن الحفاظ على تناول السكريات الحرة بنسبة أقل من عشرة بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة يقلل من خطر زيادة الوزن والبدانة وتسوس الأسنان."

 

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