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غزلان تقتحم مدرج و تؤخر عشرات الرحلات بمطار ياباني

4/3/2015

تسبب قطيع من سبع غزلان في تأخير كبير لأكثر من 30 رحلة جوية بمطار رئيسي في اليابان بعد دخول هذا القطيع لمدرج المطار.

وتأجل وصول وإقلاع 31 طائرة لمدة ساعتين و40 دقيقة في مطار نيو شيتوس بجزيرة هوكايدو بعد إغلاق مدرجين عقب اقتحام الغزلان للمطار مساء الثلاثاء ، بحسب ما ذكره مسئولون بوزارة النقل  الأربعاء.

وتم استئناف الرحلات بعد أن فتحت قاعدة للقوات الجوية اليابانية أحد مدارجها للاستخدام المدني، وتم تعديل مسار بعض الرحلات إلى مطارات أخرى . ونجحت تسع مركبات بينها كاسحات جليد في دفع الغزلان إلى خارج المطار .

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