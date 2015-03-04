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حريق كبير بمركز القاهرة للمؤتمرات يخلف 40 مصابا

4/3/2015

حريق كبير بمركز القاهرة للمؤتمرات

أصيب نحو 40 إثر حريق كبير شب بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. وقد دف الجيش بأكثر من ثلاثين سيارة إطفاء، وطائرة لمعاونة قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

وقالت القوات المسلحة المصرية إنها دفعت بـ 25 سيارة إطفاء متنوعة و6 سيارات لنقل المياه حمولة 30 طن  وطائرة مروحية لمعاونة قوات الدفاع المدني للسيطرة علي حريق كبير شب بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وجاءت مشاركة القوات الجوية بطائرة هليكوبتر للقيام بأعمال التوجيه الجوي والمتابعة لأعمال الإطفاء ونقل صورة حية لتطورات الموقف للقوات المنفذة لسرعة السيطرة على الحريق.

من جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن عدد المصابين جراء حريق مركز المؤتمرات بمدينة نصر ارتفع إلى 40 مصابا تم علاج  عدد منهم في مكان الحريق ، بينما تم نقل  باقي المصابين الى المستشفى .

كان مصدر أمني  بوزارة الداخلية أكد أن الحماية المدنية بالتنسيق مع القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على نحو 90% من الحريق الذي شب ظهر اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر , وأشار إلى أن رجال الإطفاء يواصلون جهدهم للسيطرة على الجزء المتبقي من الحريق، ثم البدء في عملية التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

 

 

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