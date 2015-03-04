حريق كبير بمركز القاهرة للمؤتمرات يخلف 40 مصابا

حريق كبير بمركز القاهرة للمؤتمرات

أصيب نحو 40 إثر حريق كبير شب بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. وقد دف الجيش بأكثر من ثلاثين سيارة إطفاء، وطائرة لمعاونة قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

وقالت القوات المسلحة المصرية إنها دفعت بـ 25 سيارة إطفاء متنوعة و6 سيارات لنقل المياه حمولة 30 طن وطائرة مروحية لمعاونة قوات الدفاع المدني للسيطرة علي حريق كبير شب بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وجاءت مشاركة القوات الجوية بطائرة هليكوبتر للقيام بأعمال التوجيه الجوي والمتابعة لأعمال الإطفاء ونقل صورة حية لتطورات الموقف للقوات المنفذة لسرعة السيطرة على الحريق.

من جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن عدد المصابين جراء حريق مركز المؤتمرات بمدينة نصر ارتفع إلى 40 مصابا تم علاج عدد منهم في مكان الحريق ، بينما تم نقل باقي المصابين الى المستشفى .