الثني: على الدول العربية وضع آلية لمواجهة تنظيم الدولة

عبد الله الثني – رئيس الحكومة اليبية المنبثقة عن برلمان طبرق المنحل

دعا عبدالله الثني رئيس وزراء الحكومة المنبثقة عن البرلمان في طبرق والمنحل من قبل المحكمة العليا الأربعاء من العاصمة الأردنية عمان الدول العربية إلى وضع آلية موحدة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

وقال الثني – الذي يزور المملكة الأردنية – خلال لقائه بنظيره عبد الله النسور إنه "في ظل مواجهة العديد من الدول العربية لمخاطر تنظيم الدولة الإسلامية علينا وضع آلية واحدة لمكافحة هذه المجموعات".

وأضاف الثني ، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، أن الوطن العربي بأجمعه مستهدف مما وصفه بـ شرور الإرهاب ، وقال إن التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب الاعتماد على النفس في مواجهة هذه التحديات و تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك .

وأوضح أن "الدولة الليبية تعاني منذ أكثر من أربع سنوات من انتشار السلاح في كل مكان ومن مجموعات إرهابية على الساحة وأشار إلى أن الأولوية حاليا ستكون لإعادة هيكلة الجيش الليبي وتأهيل القيادات .

كما ثمن الثني الموقف الأردني الداعم لليبيا، مشيرا الى أن الأردن احتضن أعدادا كبيرة من الجرحى الليبيين وقدم مساعدات طبية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مثلما أن الاردن كان سباقا في إنشاء المستشفيات الميدانية وتجهيزها بالأطقم الطبية.

من جانبه، اكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور موقف بلاده الداعم لما وصفه بالشرعية في ليبيا والمنبثقة من الشعب الليبي عبر الانتخابات كما اكد قناعة المملكة بأن حل القضية الليبية لا يمكن إلا أن يكون ديمقراطيا .

ويتواجد الثني في عمان برفقة وزراء الخارجية والإعلام والعدل للقاء نظرائهم الأردنيين لمناقشة سبل الاستفادة من الخبرات الأردنية في المجالات العسكرية والقضائية.