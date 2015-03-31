وزير الخارجية اليمني يدعو لـ"تدخل بري عربي سريع"

وزير الخارجية اليمني- رياض ياسين

دعا وزير الخارجية اليمني رياض ياسين الثلاثاء إلى تدخل بري عربي في اليمن "بأسرع وقت ممكن" حتي يتم بالفعل انقاذ البنية التحتية للبلاد – حسب قوله.

وعلى الصعيد الميداني قال سكان في العاصمة اليمنية صنعاء إن الطائرات الحربية التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية صعدت غاراتها على أهداف للحوثيين في مختلف أنحاء العاصمة ما اضطر الكثيرين لمغادرة بيوتهم بينما انتشر الخوف والغضب بين المواطنين الذين أنهكتهم اضطرابات السنوات الأخيرة.

وقال شهود إن غارة قرب مطار صنعاء أسفرت الثلاثاء عن حفرة كبيرة بمجموعة من خمسة منازل ، ولم تقع إصابات ما يشير إلى أن المباني خالية منذ غارة أدت إلى خسائر في الأرواح في المنطقة ذاتها الاسبوع الماضي.

وأصاب هجوم آخر في الجبال الواقعة خارج العاصمة مباشرة مستودعا للصواريخ فيما يبدو أثناء الليل ما أدى لنشوب حريق استمر مشتعلا عدة ساعات وكان سببا لليلة أرق أخرى بين المدنيين في صنعاء.