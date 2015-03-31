مكالمات "WhatsApp" الصوتية على أندرويد متاحة للجميع

أعلن موقع أندرويد سنترال على الإنترنت أن تطبيق "WhatsApp" للرسائل الفورية أتاح ميزة المكالمات الصوتية لجميع مستخدمي البرنامج بنظام أندرويد فلم يعد هناك حاجة لأن يتصل بهم من حصل قبلا على ميزة المكالمات الصوتية ليحصلوا هم بدورهم عليها.

فلقد أطلقت الشركة الثلاثاء 31 مارس تحديثا جديدا على متجر غوغل بلاي يجلب ميزة "المكالمات الصوتية" لجميع مستخدميها، وهو الإصدار الذي يحمل الرقم 2.12.15.

وعند تنزيل هذا الإصدار أو تحديث الإصدار القديم من "WhatsApp" يحصل المستخدم على واجهة جديدة تظهر فيها علامة المكالمات الصوتية على الجانب الأيمن العلوي من شاشة التطبيق على هاتفه.

ويمكن للمستخدمين بشكل عام الحصول على هذهالميزة الجديدة مباشرة أيضا من خلال تنزيل الإصدار 2.12.19 من موقع "WhatsApp" مباشرة.

ولكي تتمكن من إجراء مكالمة على تطبيق "WhatsApp" "الذي تملكه فيسبوك" يتعين على المستخدم الضغط على أيقونة أو زر "Calls" الجديد الذي يظهر أعلى الصفحة ثم اختيار جهة الاتصال المراد إجراء مكالمة معها.

من جهته أعلن بريان أكتون مؤسس "WhatsApp" خلال مؤتمر المطورين "F8" الذي عقدته فيسبوك يومي 25 و26 مارس الجاري بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا أن ميزة المكالمات الصوتية ستتاح قريبا لمستخدمي نظام أجهزة آبل الذكية والتي تعمل بنظام تشغيل "IOS".