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معهد فرنسي يعتمد تدريس القرآن الكريم بمناهجه

31/3/2015

اعتماد تدريس القرآن الكريم في أحد المعاهد الفرنسية

استحدث معهد "كوليج دو فرانس" للدراسات العليا في فرنسا تدريس القرآن الكريم ، لتعزيز الدراسات العربية و"التعمق في فهم الحضارة الإسلامية"، وفقا لما جاء في بيان للمعهد.

وأطلق المعهد الفرنسي على هذه المادة اسم "تاريخ القرآن، النص وتناقله"، وأوكلت مهمة تدريسها إلى المتخصص بالمخطوطات العربية فرنسوا ديروش.

ويعود معهد "كوليج دو فرانس"، الواقع في الحي اللاتيني في باريس، إلى القرن السادس عشر. وأراد القائمون عليه بذلك "مواصلة تقليد عريق من الدراسات العربية وفتح فصول جديدة من معارفنا حول الحضارة الاسلامية ".

وقال فرانسوا ديروش "للمرة الاولى سيكون الكتاب المقدس والقرآن على قائمة برامج المعهد على حد سواء"  ، وأضاف "نعتزم مراجعة النص القرآني مع النظر إلى خلاصات الأبحاث المعاصرة حول المخطوطات القرآنية العائدة للقرون الأولى للإسلام".

ويعد المسلمون ثاني قوة دينية في فرنسا بعد الكاثوليك، كما يشكلون أكبر تجمع للمسلمين في أوروبا.

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