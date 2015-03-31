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دراسة: الأغذية الغنية بالدهون تسبب "الكآبة"

31/3/2015
الأطعمة الغنية بالدهون المهدرجة تسبب الكآبة (دويتشيه فيلله)

أظهرت نتائج دراسة مشتركة أجراها علماء النفس من كندا وإسبانيا لتحديد تأثير المواد الغذائية الغنية بالدهون، واشترك فيها 12000 شخص واستمرت 6 سنوات، بينت نتائجها أن هذه الأغذية تسبب الكآبة.

وكان جميع المشتركين في الدراسة يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من أي مرض نفسي حين طلب منهم الباحثون، اتباع حمية غذائية غنية بالدهون المتحولة "دهون مهدرجة سيئة صعبة الهضم موجودة في مختلف المواد الغذائية مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس والهامبرغر والدهون النباتية الجافة وغيرها".

وتبين في نهاية الدراسة أن 657 مشاركا أصيب بكآبة سريرية "بعضهم عدة مرات"، وأن الذين كانت وجباتهم الغذائية غنية بهذه الدهون السيئة أكثر من الآخرين ازداد احتمال تطور الكآبة لديهم بنسبة 42% مقارنة بالآخرين.

وسمحت هذه النتائج للباحثين باستنتاج أن الإكثار من تناول الدهون السيئة يسبب الكآبة.

أما تناول الأحماض الدهنية غير المشبعة "أوميغا 3" الموجودة في الأسماك البحرية والزيوت النباتية وخاصة في زيت الزيتون فيساعد على استقرار الحالة النفسية.

 

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