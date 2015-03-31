القوات العراقية تجبر تنظيم الدولة على الانسحاب من تكريت

بوابة مدينة تكريت (الجزيرة)

قالت مصادر للجزيرة إن طائرات تابعةً للتحالف الدولي شنت عدة غارات على مستشفى تكريت والمناطق المجاورة له منتصف ليلة أمس في استهداف لمواقع مقاتلي تنظيم الدولة.

وأضافت المصادر أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الحكومية وميليشيات الحشد من جهة، ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى في الأطراف الشمالية والجنوبية والغربية من تكريت، وأسفرت عن انسحاب مسلحي التنظيم من العوجة الجديدة وبعض شوارع منطقة الدَيوم.

وذكرت مصادر طبية عراقية أن 5 مسلحين من ميليشيا الحشد الشعبي قُتلوا، وأصيب تسعة آخرون في تفجير عبوات ناسفة شرقي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وأضافت هذه المصادر أن ثلاث عبوات انفجرت أثناء مرور دورية راجلة لأفراد من ميليشيا الحشد الشعبي في المنطقة.

من جهته، عبّر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من وقوع عمليات قتل وخطف، وتدمير ممتلكات في المناطق التي استعادتها القوات العراقية ومليشيات موالية لها من تنظيم الدولة.

وحث بان كي مون الحكومة العراقية على ضمان حماية المدنيين في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة.

من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن قوات الحشد الشعبي التي تشارك في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي جزء من المنظومة الأمنية العراقية.

كما أعلنت القوات الحكومية أنها شنت هجوما على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في مستشفى تكريت العام, وقد شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من جواره.

وميدانياً، قالت مصادر في قيادة عمليات صلاح الدين, إن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات العراقية ومقاتلي تنظيم الدولة في شمال غربي وجنوب شرقي مدينة تكريت, وإن القوات العراقية شنت هجوماً في محاولة للتقدم, لكنها لم تحقق أي تقدم على الأرض حتى الان.