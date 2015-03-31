البث الحي
منوعات

القوات العراقية تجبر تنظيم الدولة على الانسحاب من تكريت

31/3/2015
بوابة مدينة تكريت (الجزيرة)

قالت مصادر للجزيرة إن طائرات تابعةً للتحالف الدولي شنت عدة غارات على مستشفى تكريت والمناطق المجاورة له منتصف ليلة أمس في استهداف لمواقع مقاتلي تنظيم الدولة.

وأضافت المصادر أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الحكومية وميليشيات الحشد من جهة، ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى في الأطراف الشمالية والجنوبية والغربية من تكريت، وأسفرت عن انسحاب مسلحي التنظيم من العوجة الجديدة وبعض شوارع منطقة الدَيوم.

وذكرت مصادر طبية عراقية أن 5 مسلحين من ميليشيا الحشد الشعبي قُتلوا، وأصيب تسعة آخرون في تفجير عبوات ناسفة شرقي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وأضافت هذه المصادر أن ثلاث عبوات انفجرت أثناء مرور دورية راجلة لأفراد من ميليشيا الحشد الشعبي في المنطقة.

من جهته، عبّر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من وقوع عمليات قتل وخطف، وتدمير ممتلكات في المناطق التي استعادتها القوات العراقية ومليشيات موالية لها من تنظيم الدولة.

وحث بان كي مون الحكومة العراقية على ضمان حماية المدنيين في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة.

من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن قوات الحشد الشعبي التي تشارك في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي جزء من المنظومة الأمنية العراقية.

كما أعلنت القوات الحكومية أنها شنت هجوما على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في مستشفى تكريت العام, وقد شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من جواره.

وميدانياً، قالت مصادر في قيادة عمليات صلاح الدين, إن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات العراقية ومقاتلي تنظيم الدولة في شمال غربي وجنوب شرقي مدينة تكريت, وإن القوات العراقية شنت هجوماً في محاولة للتقدم, لكنها لم تحقق أي تقدم على الأرض حتى الان.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)