أوباما يطلب حظر السلاح وتقديم المساعدات العسكرية لمصر

الرئيس الأميركي باراك أوباما (أرشيف-Getty)

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس باراك أوباما قال إنه سيطلب من الكونغرس تقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار. وأضاف أنه سيرفع الحظر عن تزويد القاهرة بالطائرات والصواريخ والدبابات وهو الحظر المفروض منذ أكتوبر 2013.

وقال أوباما أيضا إن الولايات المتحدة ستوقف اعتبارا من السنة المالية 2018 آلية تمويل تسمح لمصر بشراء معدات عن طريق الائتمان.

وكانت أنباء صحفية متواترة أفادت بأن بيان للبيت الأبيض قال إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أبلغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بقرار واشنطن رفع تجميد تسليم مصر طائرات مقاتلة من نوع "F-16" وصواريخ هاربون وقطع غيار دبابات "M1A1".

وكانت واشنطن جمدت تسليم هذه المعدات في أكتوبر 2013 إثر قمع دام لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذي أطيح به في انقلاب قاده السيسي في 3 يوليو من نفس العام.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن أوباما أخبر السيسي في مكالمة هاتفية أنه سيواصل مطالبة الكونغرس الأميركي بتقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.

كما أوضح أوباما أيضا أن الولايات المتحدة ستوقف اعتبارا من السنة المالية 2018 آلية تمويل تسمح لمصر بشراء معدات عن طريق الائتمان.

يذكر أن مصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ وقعت معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل في 1979.



وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية قيمتها حوالي 1.3 مليار دولار سنويا لمصر، إضافة إلى 200 مليون دولار مساعدات لدعم الاقتصاد وبناء الديمقراطية.