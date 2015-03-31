أبواب للأمل أمام الشفاء من مرض سرطان الثدي

ناقشت حلقة الاثنين من نافذة الصباح على قناة الجزيرة مباشر مرض سرطان الثدي، وانتشاره وسبل اكتشافه ووسائل التشخيص ومراحل علاجه.

بدأت الحلقة بتقرير إخباري أفاد بأن هناك تحذيرات دولية عن تزايد معدلات إصابة المرأة العربية بسرطان الثدي، وأفاد التقرير بأن المؤتمر العربي الأول لسرطان الثدي يعتمد آليات جديدة للكشف المبكر عنه كما أن 55% من النساء العربيات لم يجرين أي اختبارات أو تحاليل للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ثم انطلقت الحلقة عبر مذيعها داعية المشاهدين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم وتسجيل مقترحاتهم بالفيديو عبر موقع قناة المباشر على يوتيوب ونصيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى حول مرض سرطان الثدي سواء باكتشاف المرض أو سبل الوقاية منه.

وكان السؤال الذي وجه للمشاهدين للرد عليه هل مررتم أنتم شخصيا أو أحد المقربين منكم بهذه التجربة وكيفية التعامل والتعاطي معها.

أول حالة سرطان ثدي في التاريخ كانت لسيدة مصرية من الأسرة السادسة "2100 سنة قبل الميلاد".

بعد استعراض أهم الأخبار حول أهم الأخبار التي تعم الأسرة العربية، وكان أول تلك الأخبار خبر يفيد أن أول إصابة مرضية بسرطان الثدي تعود إلى أكثر من ألفين ومائة سنة قبل الميلاد، فقد أعلنت وزارة الآثار المصرية اكتشاف أقدم حالات الإصابة بمرض سرطان الثدي والتي أصيبت بها إحدى السيدات في نهاية عصر الأسرة السادسة "ألفين ومائتي سنة قبل الميلاد".

وقال التقرير الإخباري أن الاكتشاف تم بعد الدراسات التي تجريها بعثة جامعة جين الإسبانية على الهياكل العظمية بجبانة قبة الهواء غرب مدينة أسوان بجنوب مصر بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية.

وأشار التقرير أن هيكل السيدة الذي أجريت عليه الدراسة يفيد أن هذه السيدة تنتمي للطبقة الراقية وأنها لقيت العناية والرعاية خلال فترة مرضها وحتى الوفاة.

وبعد استعراض المزيد من الأخبار التي تهم الأسرة العربية، عادت الحلقة للحديث عن موضوعها الرئيسي وهو مرض سرطان الثدي.

العدو المجهول للمرأة العربية هكذا يصف الأطباء مرض سرطان الثدي محذرين من تزايد معدلات الإصابة به في الدول العربية بفارق ملحوظ عن دول العالم المتقدمة، فقبل أيام احتضنت العاصمة الأردنية عمان المؤتمر العربي الأول لسرطان الثدي، لبحث سبل مواجهة المرض والوقاية منه، وأكد المؤتمر أن 90% من السيدات يعرفت أن الاكتشاف المبكر للمرض ينجي منه.

وكان تساؤل المذيع عن المرض وماهي خطورته ووسائل الوقاية منه؟

تقرير أممي: امرأة من كل ثمانية تصاب بسرطان الثدي على مستوى العالم:

قالت منظمة الصحة العالمية إن المرض أكثر انتشارا في الدول النامية، وأرجعت سبب ذلك إلى الاكتشاف المتأخر والتوسع العمراني والبعد عن أنماط الحياة الطبيعية.

ثم استعرضت الحلقة سبل الاكتشاف المبكر للمرض، وقدمت نصائح عملية بالفيديو للمرأة عن كيفية الفحص الذاتي لجسدها حتى تكتشف البوادر الأولية لسرطان الثدي.

كما بينت الحلقة أن نسبة الإصابة بالمرض في العالم العربي بلغت 33% وهذا هو السبب الذي أطلقت من أجله الحكومات العربية حملات توعية بالمرض، وكذلك بعض المتطوعين من العالم العربي.

كما أكدت الحلقة على أن اكتشاف الإصابة بسرطان الثدي ليس نهاية المطاف أو مدعاة لليأس بل على العكس تماما فكثير من السيدات استطعن التغلب على المرض والشفاء التاام منه بالإيمان بالله وبحبهن للحياة، وهو ما أشارت إليه وأكدته الإحصاءات.

ثم عرضت آراء بالفيديو لسيدات ناجيات من المرض:

فقالت إحداهن: إن رؤيتها لسرطان الثدي أنه ضيف يجب الحذر منه، كما يجب في نفس الوقت أن "نحبه" ونتعامل معه.

سيدة أخرى: هو "سرطان الثدي" عبارة عن محنة لكنني خرجت منه بمنحة.

واستضافت الحلقة الطبيبين الأول الدكتور فرانسوا كالود استشاري أول الأورام بمؤسسة حمد الطبية بدولة قطر، والدكتور عبد المنعم عبد الحكم استشاري أول الطب النفسي.

الدكتور فرانسوا كالود

تحدث أولا الدكتور فرانسوا كالود عن أهمية الفحص والكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وأكد على أنه مهم جدا لأن نسبة الشفاء في هذه الحالة تكون 100% تقريبا. وأكد على ضرورة حرص المرأة العربية على الذهاب للفحص والكشف المبكر.

وتساءل الطبيب عن السبب الذي يدفع المرأة العربية لعدم الحرص على الذهاب للكشف والفحص الدوري، مبينا أنهم كأطباء لا يتفهمون ولا يعرفون الأسباب الحقيقية التي تدفع النساء العربيات لفعل ذلك. ولكنه أرجع ذلك بقوله ربما يكون الخوف من اكتشاف المرض.

ثم انتقل الحديث إلى الدكتور عبدالمنعم عبد الحكم استشاري الطب النفسي الذي قال إن تقاعس المرأة العربية عن الذهاب للفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي ربما يعود للثقافة العامة السائدة في مجتمعاتنا العربية، ومدى الوعي والتثقيف الذي يتم من خلال وسائل الإعلام والبرامج التوعوية التي يجب أن تقدم في هذا المجال.

وأكد الدكتور عبدالمنعم أن هناك نساء لا يعلمن بشكل جيد المخاطر الحقيقية للمرض وسبل الوقاية منه، وكذلك وسائل الكشف المبكر، كذلك مدى توفر الخدمات الصحية التي تقدم للمرأة ومراكز العلاج القريبة.

وتابع أن هناك نوعين من التوجس لدى المرأة العربية، فهناك من عندها بالفعل الأعراض لكنها لا تتوجه للكشف وطلب الاستشارة الطبية، بسبب القلق النفسي الشديد عند المرأة ولا سيما إذا كان هناك تاريخ مرضي أسري. وهنا يحدث نوع من تجاهل المرض أو الإنكار. وهو ما يؤدي لتطور المرض وربما لمراحله الأخيرة.

الدكتور عبدالمنعم عبد الحكم

وأوضح أن النوع الثاني هو التوهم المرضي أو الخوف من الكانسر "السرطان" وهو نوع من القلق أو المخاوف النفسية المنتشرة بشكل كبير. فتحدث أعراض نفسية "كاذبة" بسبب الخوف الشديد من الإصابة المرض بسبب أن هناك أحد قريب منها أصيبت بالمرض.

وخلص إلى أن الخوف المرضي أو التوجس من المرض هما العائقان الرئيسيان أمام الاكتشاف المبكر للمرض ومن ثم نجاح العلاج 100%.

ثم استقبل المذيع عددا من المكالمات الهاتفية من مريضات تعافين من المرض استعرضن فيها تجاربهن الشخصية في اكتشاف المرض وكيف خضن رحلة العلاج.

ثم استضافت الحلقة عبر الأقمارالصناعية من عمان الدكتورة ليلى أبو طاحون رئيسة وحدة التصوير بأشعة الماموغرام وتحدثت عن الهدف الأساسي للمؤتمر العربي الأول لسرطان الثدي هو تطوير الآليات الحكومية والاجتماعية في مجال الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وأهمية الدعم السياسي من قبل صناع القرار في الحكومات العربية المختلفة.

الدكتورة ليلى أبو طاحون

ثم عاد الحديث للدكتور فرانسوا الذي قال إن أسباب الإصابة بمرض سرطان الثدي مازالت لحد ما حتى الآن مجهولة. ولكنه استدرك أن هناك عوامل مؤهبة أو مؤهلة للإصابة بالمرض حددها بأنها من الممكن أن تكون وراثية أو مهنية أو اجتماعية الولادات أو العمر المتقدم للمريضة، على الرغم من اكتشاف المرض في أعمار صغيرة جدا.

وقال الدكتور جان إن العادة يجب على المرأة البدء في الفحص والكشف المبكر عن الإصابة بالمرض في سن الأربعين ولكن عندما يكون هناك تاريخ مرضي في الأسرة "الأم الأخت العمة الخالة" يجب على المرأة البدء

ثم انتقل الحديث للدكتور عبدالمنعم الذي تحدث عن أهمية أن يكون الطبيب على إحاطة كاملة بكل المعلومات التي تؤكد إصابة المريض بالسرطان قبل أن يخبره بإصابته. وأوضح أن هذا لا يتعلق بالمرض ولا بأي مراحله بل باكتشاف المرض عموما.

لأن المريض عندما يعلم بإصابته بالمرض تتحول حياته إلى منحى آخر غير المرحلة التي سبقت معرفته فتتغير أولوياته ونظرته لكثير من الأشياء وكذلك مرحلة العلاج التي ستطول ولها مراحل طويلة ومعقدة.

ثم انضم الدكتور محمد صبري القاضي أستاذ علاج الأورام بكلية طب عين شمس الذي أجاب عن سؤال عن العلاقة بين مرض السرطان ونوعية الغذاء.

فقال: إن العلاقة بين الغذاء ومرض السرطان لها علاقة بنوعية حياة الشخص نفسة "عاداته" وتناوله للطعام وطريقة حياته، فقد لوحظ مثلا تزايد عدد المدخنات بين النساء العربيات، وفي الغرب تناول الخمور، أما قضية العلاقة بين الغذاء ومرض السرطان فليس لها توصيف طبي صحيح حتى الآن والمعلومات الطبية في هذا المجال قد تكون مضللة.

وأوضح أن ورم الثدي ليس ورما واحدا بل هو عدة أورام، وقد بدأ الأطباء مؤخرا في دراسة شخصيات المرضى ونفسياتهم، فهناك شخصيات يمكنها التعايش مع المرض لعشرات السنين وهناك شخصيات يؤثر فيها المرض بسرعة وبشكل شديد.

وتابع أن الطب اكتشف مؤخرا أن أورام الثدي ليست نوعا واحدا بل عدة أنواع فهناك ورم جيني وراثي، كما أن هناك نوعية أخرى من الأورام لها بصمة جينية معينة مختلفة وأصبح لكل نوع منها علاج موجه خاص بها.

ثم انتقلت الحلقة لاستعراض آراء المعلقين على موضوع الحلقة بمواقع التواصل الاجتماعي:

فيسبوك:

رستم أغا: لن نجد أفضل من الوقاية.

طارق براهيم: أنصح الناس أن يقومو بالفحص حتى وإن لم تكن أعراض المرض فالوقاية خير من العلاج.

زينب: عندما علمت أول مرة أن لدي سرطان ثدي كنت خائفة جدا ولم أكن أعرف ماذا أفعل، الأطباء مكنوني من العلاج وفزت في محاربة سرطان الثدي.

تويتر:

سبيشيال: مفيش حاجة اسمها مستحيل والشفاء من رب العالمين.

هديل: المرض الخبيث أو المرض هداك، هيك اتعودنا نسمي مرض السرطان في مجتمعنا.

#نصيحة: في الغالب سرطان الثدي يكون بسبب مرض روحي والأفضل رقية شرعية.

الدكتور محمد صبري القاضي

ثم عاد الحديث للدكتور القاضي من مصر الذي أكد على أهمية العلاج التكميل لمريض السرطان بعد العمليات الجراحية لاستئصال الورم السرطاني.

وعاد الحديث في نهاية الحلقة للدكتور فرانسوا جان الذي أكد على أن معرفة المريض بتوفر العلاج وسهولته وسرعة حصوله عليه يساهم بشكل كبير في نجاح العلاج كذلك الإقبال على الفحص المبكر تلقي العلاج، وقال إن هذا أحد الأسباب الهامة التي تدفع النساء للتقاعس عن الكشف المبكر.

وأكد الدكتور جان أن أي علاج بالأعشاب أو أي شي آخر سوى العلاج الطبي المتخصص لا توجد أي إثباتات علمية تؤكد ذلك.

وأكد الدكتور عبد المنعم على أهمية الدعم النفسي للمريض وكذلك أسرة المريض يجب أن تشارك في الدعم النفسي للأسرة حتى يساعدوا المريض على تحمل صدمة المرض.

وانتقلت الحلقة للحديث في مجال آخر غير موضوعها الأساسي ويمكنكم متابعة مشاهدة الحلقة على صفحتنا على يوتيوب وكذلك فيسبوك.