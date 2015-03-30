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مسئول: قوات باكستانية ستشارك في التحالف ضد الحوثيين

30/3/2015

رويترز: باكستان ستشارك في التحاف ضد الحوثيين

نقلت وكالة رويترز للأنباء عمن وصفته بال "مسؤول حكومي كبير"  الاثنين إن باكستان سترسل قوات إلى السعودية للانضمام إلى التحالف ضد الحوثيين في اليمن. وأضاف المصدر – حسب رويترز –  "تعهدنا بالفعل بتقديم دعم كامل للسعودية في عمليتها ضد المقاتلين وسننضم للتحالف."

وعلى الصعيد الميداني .. قال سكان إن سفنا حربية قصفت طابورا من المقاتلين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح أثناء محاولتهم التقدم صوب مدينة عدن الساحلية الجنوبية في أول تقرير معروف يشير الى أن قوات بحرية تشارك في القتال ضد الحوثيين .

كان عمال إغاثة قالوا إن ضربة جوية قصفت منطقة مخيم المزرق للاجئين في مديرية حرض بشمال اليمن الاثنين ، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا ، وقال مسؤول إغاثة إن القصف استهدف منشأة عسكرية في المنطقة.

كما قالت مصادر إن المقاتلين الحوثيين تقدموا صوب الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة عدن وسط اشتباكات عنيفة مع موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وسمع شهود دوي انفجارات قوية كما شوهد عمود دخان كثيف وطائرة تحلق فوق سماء المنطقة .  وكان مقاتلون موالون لهادي قالوا في وقت سابق إن نيران المدفعية والصواريخ قصفت مشارف المدينة بعدما شن الحوثيون هجوما جديدا من ناحية الشرق على طريق ساحلي مطل على بحر العرب.

 

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