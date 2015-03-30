البث الحي
منوعات

المعارضة السورية تتوعد "الأسد" في حال استهدافه إدلب

30/3/2015
حالات اختناق جراء استهداف النظام السوري المربع الأمني في إدلب بالغازات السامة

أصيب عدد من الأشخاص وسُجلت حالات اختناق في صفوف المدنيين؛ إثر استهداف قوات النظام السوري منطقة المربع الأمني في مدينة إدلب بالغازات السامة وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان .. في تلك الأثناء توعدت فصائل المعارضة السورية نظام الرئيس بشار الأسد برد عنيف إذا ما قرر قصف مدينة إدلب شمالي البلاد.

وتشهد مدينة إدلب، وهي ثاني مركز مدينة يخرج عن سيطرة النظام، موجات نزوح كبيرة للسكان خشية هجوم مضاد من القوات النظامية بعد أن بسطت المعارضة المسلحة سيطرتها عليها.

وقد هدد قائد حركة أحرار الشام الإسلامية بالرد على قوات النظام، إن هي أقدمت على قصف المدنيين في إدلب، وقال قيادي في حركة أحرار الشام الإسلامية للجزيرة إن قوات المعارضة السورية المسلحة انسحبت من الجبل الغربي لمدينة الزبداني في ريف دمشق الغربي، ما مكن مقاتلي حزب الله من السيطرة على منطقة الهوة في الجبل.

وأضاف أن المعارضة قتلت العشرات من مقاتلي حزب الله قبل انسحابها، على حد قوله، وجاء الانسحاب بعد معارك استمرت ثلاثة أيام بين الجانبين، سهلت خلالها قوات النظام السوري تقدم مقاتلي حزب الله بتغطية من قصف الطائرات والمدفعية.

من جهتها، قالت وكالة سانا الرسمية إن قوات الجيش قضت على العديد ممن سمتهم الإرهابيين ودمرت آلياتهم، وبثت صوراً لقوات الجيش في الجبل الغربي.

وفي إدلب أيضاً، لعبت فرق الدفاع المدني والإسعاف دوراً كبيراً في مساعدة سكان المدينة أثناء المعارك بين قوات المعارضة المسلحة وجيش النظام، التي انتهت بسيطرة المعارضة الكاملة عليها.

من جهتها، وزعت مدينة أمستردام، أمس (الأحد) نحو 500 دراجة هوائية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن على أمل التخفيف من مشكلات النقل في المخيم، أحد أكبر مخيمات اللجوء في العالم.

ووزعت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الهولندية ليليان بلومن الدراجات الهوائية خلال زيارتها لمخيم الزعتري الذي يأوي نحو 80 ألف لاجئ، في المفرق (نحو 85 كلم شمال-شرق عمان) .

وقالت للصحفيين، أثناء تفقدها الدراجات الهوائية وتسليمها لبعض معاوني المنظمات الإنسانية في المخيم: إن الدراجات ضرورية ليس فقط لأنها توفر الفرصة للرجال والنساء والفتيان والفتيات لركوبها والتنقل، وانما أيضا هي مهمة لمحلات إصلاح الدراجات، فهذا استثمار جيد.

وأعربت الوزيرة، خلال تجوالها في المخيم، استعداد حكومتها لتزويد المخيم بمزيد من الدراجات في المستقبل إن "اقتضت الحاجة" ووزعت 487 دراجة على معاوني منظمات إنسانية عاملة في المخيم في خدمة اللاجئين، خلافاً لما كان معلنا بأنها ستوزع على الأطفال.

ويعيش في الأردن نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب عمان، قرابة 700 ألف سوري دخلوا المملكة قبل اندلاع النزاع. ويأوي مخيم الزعتري نحو 80 ألف لاجىء سوري، بينما يعيش معظم اللاجئين السوريين في الأردن في المدن والقرى خارج المخيمات.

وهذه الدراجات المستعملة أجريت لها الصيانة قبل إرسالها إلى المخيم، بعد أن بقيت في مرآب يضم نحو 25 ألف دراجة هوائية مصادرة لا مالك لها في أمستردام. وكانت أمستردام أعلنت أنها أرسلت مئات الدراجات الهوائية إلى اللاجئين السوريين في الأردن على أمل التخفيف من مشكلات النقل في مخيم الزعتري.

ويقدر عدد الدراجات الهوائية في هولندا بنحو 18 مليونا منها 490 ألفا في أمستردام، وفي الآونة الأخيرة أصبحت الدراجات المركونة بشكل سيء مشكلة حقيقية بالنسبة للعديد من السلطات المحلية.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)