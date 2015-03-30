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"الفاو" تطلب مساعدات عاجلة لمتضرري الأزمة السورية

30/3/2015

" الفاو" تطلب مساعدات عاجلة للسوريين

طلبت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) مساعدات عاجلة تبلغ 121 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الأزمة السورية.

وأرجعت المنظمة ومقرها روما  أسباب طلبها  لهذه المساعدات إلى أن الازمة في سوريا " أثرت كثيرا في الانتاج الزراعي والتجارة وعرضت حوالى 9,8 ملايين شخص لانعدام الأمن الغذائي"  وذلك تجنبا لتدهور الوضع وعرقلة الشبكات الغذائية الإقليمية – وفقا للبيان الصادر عن الفاو.

واضافت المنظمة أن المؤتمر الدولي الثالث للبلدان المانحة لسوريا الذي يبدأ الثلاثاء أعماله في الكويت  سوف  يوفر الفرصة لتأمين الأموال الضرورية لتعزيز الإنتاج الزراعي في كل أنحاء سوريا والبلدان المجاورة.

وأدت الأزمة السورية إلى تهجير أكثر من 11 مليون شخص لجأ حوالي أربعة ملايين منهم إلى لبنان وتركيا والأردن ومصر والعراق كما تقول المنظمة ‘ بينما يقيم حوالى 85% من هؤلاء اللاجئين خارج المخيمات.

 

 

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