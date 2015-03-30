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أردوغان يبقي على زيارته إلى إيران رغم أزمة اليمن

30/3/2015
 
رجب طيب اردوغان

أعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أنه يبقي "حتى الآن" على زيارته المقررة الأسبوع المقبل إلى إيران رغم التوتر بين البلدين حول التدخل العسكري العربي في اليمن.

وقال أردوغان للصحافيين قبل زيارة إلى سلوفينيا ورومانيا "حاليا ليس هناك تغيير في برنامجنا (…) نبقي على زيارتنا كما هي مقررة ونتابع عن كثب (الوضع) في اليمن".

وكان الرئيس التركي قد أدان بشكل واضح الأسبوع الماضي سعي إيران إلى "الهيمنة" على اليمن وعبر عن دعمه للتدخل العسكري الذي أطلقته السعودية وحلفاؤها ضد المتمردين الشيعة المدعومين من طهران.

وأضاف حينها أن "إيران تبذل جهودا للهيمنة على المنطقة (…) وتحركاتها في المنطقة تتجاوز حدود الصبر".
ورد وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" باتهام أنقرة بالتسبب بعدم الاستقرار في المنطقة.

وألمح أردوغان (الإثنين) إلى أن تركيا يمكن أن تتخذ "بعض الإجراءات" في هذا النزاع من دون أن يوضحها. وقال إن "التطورات في اليمن مهمة جدا جدا بالنسبة لتركيا".

وكان أردوغان قرر زيارة إيران في السابع من نيسان/أبريل لبحث تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

ولا تشارك تركيا عسكريا في العملية العسكرية ضد الحوثيين، لكن وزير خارجيتها "مولود شاوش أوغلو" تحدث عن تقاسم للمعلومات الاستخباراتية مع التحالف العربي.

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