"هنية" ينعي "الحسنات"، ويستنكر وصف حماس بالإرهابية

أكد إسماعيل هنية، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بقطاع غزة، أن الاتصالات مستمرة ومتبادلة لتصحيح الاعوجاج التاريخي في قرار المحكمة المصرية الذي اعتبر حركة "حماس" منظمة ارهابية، واصفاً قرار المحكمة المصرية ضد حماس بأنه خروج عن الثوابت المصرية.

إسماعيل هنية (الجزيرة)

وجاء حديث هنية خلال تشييع جثمان الشيخ حماد عليان الحسنات أحد مؤسسي حركة "حماس" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي توفي إثر وعكة صحية مساء أمس.

وأضاف أن الثوابت المصرية تنظر إلى المقاومة وفلسطين كقضية مركزية، وأن هذا القرار من المحكمة المصرية ضد حماس لا يليق بفلسطين أو تاريخها، مؤكداً أن حركته تنظر لمصر كشقيق وجار تحتضن القضية الفلسطينية وبذلت دماً من أجل فلسطين.

وقال هنية: "لا يمكن أن نستوعب أن يصدر قرار من مؤسسة قضائية مصرية يشير إلى حماس بأنها حركة إرهابية، وهذا عن الثوابت المصرية، ومازلنا نتبادل الاتصالات لتصحيح هذا الاعوجاج التاريخي في قرار المحكمة"، مشيداً بالشعب المصري الذي احتضن الشعب والقضية الفلسطينية وبذل الدماء من أجل فلسطين.

وشدد على أن سيرة الشيخ حسنات الذي تخرّج من الجامعات المصرية تدلل على عمق العلاقات المصرية الفلسطينية مشيرا انهم في حركة حماس لا ينظرون لمصر الا انها شقيق وجار ورحم وتاريخ وجغرافيا.

ونعى "نائب رئيس المكتب السياسي لحماس" في تصريح صحفي، حماد الحسنات، مشيراً إلى أنه كان "قائداً فذاً من قادة الحركة الإسلامية، وأحد مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس في فلسطين".

ونوَّه إلى أن الحسنات من رواحل فلسطين وخيرة مجاهديها الأوائل توفي بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية والفداء من أجل فلسطين والدعوة الإسلامية".

والشيخ "الحسنات" من سكان وسط القطاع، واعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأبعد إلى مرج الزهور "في جنوب لبنان" عام 1992، مع 419 آخرين من قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ورافق الحسنات الشيخ أحمد ياسين في الكثير من محطات حركة حماس التي أسست في 14 ديسمبر 1987.

استُشهد نجله ياسر، أحد قادة ومؤسسي الجناح العسكري لحماس "كتائب القسام" بتاريخ 24/5/1992 م في اشتباك مسلَّح مع قوات الاحتلال في حي الصبرة وسط مدينة غزة، وأسفر الاشتباك كذلك عن استشهاد القائديْن القساميَّيْن مروان الزايغ ومحمد قنديل، فيما طاردت قوات الاحتلال ابنه الثاني "زياد" قبل أن يغادر أرض الوطن إلى الخارج