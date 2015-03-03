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نتنياهو أمام الكونغرس: على الجميع التصدي "لإرهاب إيران"

3/3/2015

بنيامين نتنياهو – رئيس الوزراء الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إن إيران وقيادتها تشكلان تهديدا ليس لإسرائيل وللشرق الأوسط وحسب بل للعالم بأسره ودعا إلى تحرك فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف في كلمة أمام الكونغرس  إنه يتعين على الجميع الوقوف سويا لوقف ما وصفه بـ مسيرة الغزو والإخضاع والإرهاب الإيرانية .

كان المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست قال الاثنين  إنه لا يعتقد أن خطاب نتنياهو أمام الكونغرس سيكون لها تأثير كبير على المحصلة النهائية للمفاوضات التي تجرى مع إيران ، وأضاف أن الرئيس باراك أوباما قد أوضح منذ البداية ما يجب أن ينتج عن الاتفاقية المتفاوض عليها مع إيران,

وتابع إيرنست أن هذه المفاوضات ستنتهي حالما يتم النجاح بشكل أساسي في إغلاق 4 سبل تمكن إيران من الحصول على مواد انشطارية مثل اليورانيوم والبلاتينيوم المخصب الضرورية لبناء سلاح نووي.

ومضى قائلا: "الطريقة التي سنكمل بها هذه المفاوضات بنجاح، تتمثل في وضع نظام صارم للتحقق من مدى التزام إيران بهذا الاتفاق في المستقبل".

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