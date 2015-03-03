مصر توقع صفقات غاز مع شل وتوتال بمارس

وزير البترول المصري (أرشيف-موقع وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن مصر تتوقع الاتفاق على صفقات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع شل وتوتال وإنها تقترب من دفع المزيد مقابل الغاز الذي تنتجه مجموعة بي.جي في المناطق البحرية.

واستعرض "الوزير" عدة إجراءات تهدف إلى احتواء أزمة نقص إمدادات الطاقة الأسوأ في تاريخ مصر على مدار عقود مثل إطلاق جولة جديدة من المحادثات لتوفير الغاز المسال حتى 2020.

وقال إن الفرصة كبيرة جدا أن تزودنا توتال (PARIS:TOTF) وشل بالغاز المسال لعامين من الآن، مشيراً إلى أن الصفقات المبرمة في الفترة الأخيرة مع شركات تجارية ومع الجزائر ستلبي الطلب لعامين فقط.

وقال إن بي.جي ستحصل على حوالي 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز المنتج مقارنة مع 3.95 دولار من قبل.

ورغم أن مصر أبرمت حتى الآن صفقات لشراء الغاز المسال بأكثر من 2.2 مليار دولار للعامين المقبلين معظمها مع شركات تجارة سلع أوروبية فإنها لا تملك بعد البنية التحتية اللازمة لاستيراده.

معمل تكرير للغاز (الجزيرة)

وفي تصريحات سابقة قال خالد عبد البديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إنه تمت ترسية مناقصة عالمية بقيمة 2.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال على أربع شركات عالمية.

وقال إن الشركات ستتولى توريد 75 شحنة غاز مسال لمصر اعتباراً من مارس المقبل ولمدة عامين بواقع أربع شحنات شهرياً، وكانت سبع شركات من بينها بي.بي البريطانية قد تقدمت لمناقصة استيراد الغاز التي طرحتها مصر في أكتوبر الماضي.

ووفقا لـ"عبد البديع" فإن الشحنات الأربع شهرياً تتضمن تلك المتفق عليها في المناقصة بالإضافة إلى ست شحنات تعاقدت مصر عليها مع سوناطراك الجزائرية وستصل بين أبريل وسبتمبر فضلاً عن شحنات غاز من جازبروم الروسية.

وتواجه مصر صعوبات في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الدعم الحكومي الكبير للوقود. وأدى الدعم إلى تحويل مصر من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية، وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا يمكنها استيراده حاليا دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.

وأوضح مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر، أن معدل إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام الماضي تراجع بنسبة 5.70 % ليصل إلى 45776 ألف طن، مقابل 46121 ألف طن خلال فترة المقارنة.

وأضافت النشرة أن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي ارتفع خلال الفترة المذكورة بنسبة 83.5 %، مسجلًا 39295 ألف طن، مقابل 37132 ألف طن خلال فترة المقارنة، كما ارتفعت نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي المستهلك خلال عام 2012 بنحو 7.0 % لتسجل 2.57%، مقابل 5.56 % خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

كما أشارت النشرة إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية من الزيت الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضيين بنسبة بلغت 1.8%، لتصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات و764 دولارا، مقابل 5 مليارات و871 مليون دولار خلال فترة المقارنة من 2011 لتنخفض بمقدار 107 ملايين دولار.

وأوضحت ارتفاع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بنسبة 1.2% خلال العام الماضي ليسجل نحو 34917 ألف طن، مقابل 34517 ألف طن خلال فترة المقارنة.

ولفتت النشرة إلى زيادة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2012 بما نسبته 4.4% ليبلغ نحو 33,408 آلاف طن، مقابل 31985 ألف طن خلال الفترة المناظرة من 2011.

وأشارت إلى ارتفاع استخدامات الكهرباء خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 0.5% لتبلغ 11509،4 مليون ك .و.س، مقابل 11489.8 مليون ك.و.س خلال شهر نوفمبر الماضي، كما زادت على أساس سنوى بنسبة 4.5 % مقارنة بشهر ديسمبر 2011، والذى كان قد بلغ فيه نحو 11,005.4 مليون ك.و.س.

وبحسب بيانات وزارة البترول، وصل الإنتاج من الغاز مع بداية عام 2013 إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يعني انخفاض متوسط الإنتاج السنوي من الغاز بنسبة ضئيلة عن 2011، حيث توجه 85% من هذه الكميات للسوق المحلى.

فيما يتم توجيه 800 مليون قدم مكعب يومياً لمصنع الإسالة في إدكو ودمياط، والتصدير للأردن، في الوقت الذي أشار فيه مسئول تنفيذي في شركة إيني الايطالية للنفط والغاز، إن مصر لم تعد تصدر حصة ايني من محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال، بسبب الأزمة الأخيرة.